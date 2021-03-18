НБУ показал новый курс доллара: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 17 по 18 марта увеличится на несколько копеек и достигнет отметки в 27,69 грн/$.

Об этом говорится в данных статистики Национального банка Украины. Плавное подорожание доллара происходит уже несколько дней. До этого доллар дешевел. Еще вначале года стоимость валюты достигала психологическую отметку в 28 грн/$.

Стоит отметить, что НБУ публикует усредненные данные, которые основываются на оценке всех проведенных на рынке валютных операций. Ситуация на наличном рынке может незначительно отличаться.

Традиционно в конце отопительного сезона и с началом посевной в Украине наблюдается сезонное укрепление курса гривни. Такая же ситуация может повториться и в текущем году. В целом же, согласно оценкам Кабмина, до конца года доллар может перейти отметку в 29 грн/$. Правда, здесь стоит отметить, что прошлые несколько лет правительственные прогнозы, которые они закладывают в бюджет страны, себя не оправдывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.