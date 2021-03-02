НБУ поддержал идею легализации криптовалют в Украине

В Нацбанке Украины заявили, что легализация криптовалют определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.

Бизнес сможет работать официально и защитить собственные виртуальные активы от злоупотреблений или мошенничества. Об этом сообщается в Telegram-канале НБУ.

В случае легализации Украина получит поступления в бюджет от налогов, которые будут платить "криптокомпании". Будущим регулятором рынка виртуальных активов должна быть Минцифра.

В декабре 2020-го в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект "О виртуальных активах". "Именно этот документ должен легализовать криптовалюты в Украине", – говорится в сообщении.

Также отметили, что называть "крипту" валютой не корректно. "Ее правовая природа сложнее таких понятий, как денежные средства, валюта, валютная ценность, законное платежное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат и тому подобное. Даже в мире до сих пор нет единого определения. Ее считают и "товаром", и "платежным средством", и "инвестиционным активом", "отдельным видом ценных бумаг" и др", – добавили в НБУ.

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