Нардеп назвал ответственных за тарифный и энергетический кризис в Украине

Ответственность за тарифный кризис и миллиардные долги на энергорынке целиком лежит на руководителе НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Валерию Тарасюку и народному депутату Андрею Герусу.

Об этом в колонке для издания "Главком" написал народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Полтора года катастрофических экспериментов сосуществуют с отсутствием расследований и кадровых наказаний. Еще год Украина не выдержит. Тем не менее у большинства из проблем есть фамилия, имя и отчество", – заявил нардеп.

Он отметил, что тарифный кризис был спровоцирован утверждением НКРЭКУ новых тарифов на распределение природного газа по примитивной методологии, из-за чего в Лубнах и других малых облгазах тариф достиг неслыханных 3 грн/м3.

"А установление тарифов на распределение газа по примитивной методике НКРЭКУ обязательно приведет к ужасному рост на бедных территориях?! Тарифы это также сфера полной ответственности НКРЭКУ", – отметил Кучеренко.

Он заверил, что закупка российского электричества и остановка украинских электростанций это также прямое следствие бессмысленной политики руководителя НКРЭКУ Тарасюка и депутата Геруса.

"Как же странно слышать от двух главных лиц на энергетической сцене страны, что они не в чем не виноваты. Обратите внимание, эти двое систематически отстаивают импорт электроэнергии из России и Беларуси, систематически защищают НАК "Нафтогаз" и премиальное финансовое положение его менеджмента, и именно они отвечают за энергетическую политику государства. И именно Герус 2 месяца не собирал комитет по ТЭК под разными предлогами", – добавил Кучеренко.

Нардеп отметил, что проблема дефицита угля посреди зимы возникла из-за преступной политики главы НКРЭКУ Тарасюка и Геруса, которые коррупционными схемами вывели миллиарды гривен из "Энергоатома" и полностью провалили ремонтную кампанию.

"Именно Тарасюк с Герус ответственные за убытки "Энергоатома" и за провал ремонтной компании госпредприятия. Их ставленник – Петр Котин – демонстрирует преступную непрофессионализм, накопление долгов и неспособность подготовить энергоблоки своевременно к работе. Именно покрытие схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли и обогатили ранее неизвестные фирмы-прокладки, за которыми стоят либо бывшие коллеги, либо партнеры сегодняшних руководителей отрасли", – подытожил Кучеренко.

Напомним, что в январе 2021 Украина впервые за 6 лет столкнулась с риском веерных подключений электроэнергии. Причина – нехватка угля на государственных ТЭС. Параллельно НКРЭКУ, частные поставщики газа и НАК "Нафтогаз Украины" спровоцировали повышение тарифов на газ для населения до более 10 грн/м3.