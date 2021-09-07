"Нафтогаз" получит новый набсовет: Шмыгаль потребовал объявить конкурс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить о конкурсе по отбору четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины". Конкурс продлится до ноября 2021-го.

Об этом сообщает Шмыгаль в своем Telegram 7 сентября. "Критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии компании, в частности в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива", – говорится в сообщении.

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Напомним, Кабинет министров 28 апреля 2021-го уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаз Украины". Вместе с ним из компании уволили и наблюдательный совет. Однако позже 5 членов наблюдательного совета все же были переизбраны на срок до одного года.

Кроме того, несмотря на убытки компании в размере почти 700 млн долларов в 2020 году, топ-менеджмент "Нафтогаза" получил многомиллионные бонусы за свою работу в прошлом году. "Среди 30 млн долларов бонусов, выплаченных в 2021 году шести топ-менеджерам, 12,7 млн долл выплачено главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву", – сообщили в "РБК-Украина".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" не принял решение о возможном отстранении председателя правления компании Юрия Витренко. Он сменил на своем посту Андрея Коболева.