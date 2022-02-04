"Нафтогаз" начал импорт газа: в Минэнерго озвучили объем, который получит Украина в феврале

В феврале госкомпания "Нафтогаз" планирует импортировать примерно 300 млн куб. м газа. Как заявил глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко, топливо закупят у 3 стран – Польши, Венгрии и Словакии.

"Нафтогаз" начал (импорт газа. – Ред.). Речь идет об около 300 млн куб. м на февраль. Направления – Венгрия, Словакия и Польша", – заявил Галущенко на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "КабМін", в пятницу, 4 февраля.

Министр указал, что 130 млн куб. м газа в текущем месяце планируют импортировать из Венгрии. Галущенко также отметил важность увеличения гарантированных мощностей для поставок топлива из Словакии до 42 млн куб. м в сутки, а из Венгрии – 8 млн куб. м.

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"Украина имеет сейчас гарантированные мощности для импорта газа 50 млн куб. м в сутки. Этого достаточно, чтобы наполнить хранилища к следующему отопительному сезону", – сказал глава министерства.

Помимо этого, он подтвердил увеличение транзита российского газа через Украину. "Да, это открытая информация. Мы увидели, что на 1 февраля увеличены объемы до 106 млн кубов в сутки. Это близко к максимальному уровню забронированной мощности", – рассказывает Галущенко. При этом, по его словам, уже на следующий день, 2 февраля, объем составлял всего 92 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что Украине не хватает около 2 млрд кубов газа, в Кабмине уже поручили разработать "график потребления". Если государство не найдет несколько миллиардов долларов для закупки голубого топлива в Европе или же зима не окажется короткой и теплой, повторится ситуация 2009 года. Отдельные предприятия придется отключать от голубого топлива, пострадают и простые украинцы.

Большинство экспертов сходятся во мнении: Украине газа не хватает, а вот украинцам – хватит. То есть на нужды населения запасов "Нафтогаза" будет достаточно, а вот бизнес – под угрозой. Еще до начала отопительного сезона было понятно, что стране не хватает около 3 млрд кубов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, монополист "Газпром" 1 февраля лишь на 2 часа возобновил поставки газа через трубопровод "Ямал – Европа", который идет через Беларусь и Польшу в Германию. Так, компания обвалила цену газа в Европе. Но, с учетом того, что газопровод вновь остановился, стоимость голубого топлива может вырасти.