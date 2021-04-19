'Нафтогаз' через суд потребовал у Кабмина 4,5 млрд гривен

"НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета министров 4,49 миллиарда гривен.

Соответствующие средства национальная акционерная компания намерена взыскать в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда". Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева.

Заседание суда состоится 5 мая. Других деталей по делу пока нет.

Напомним, аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, газоснабжающие компании Украины заявили, что "Нафтогаз" продает им газ не по "фиксированной" цене в 6,99 грн/куб.м, а дороже на 2-3 грн из-за чего компании уходят в минус.

Эксперты прогнозируют, что решение правительства о предельной цене дало основание игрокам рынка идти в суды, в результате которых убытки в конечном итоге оплатят украинцы.