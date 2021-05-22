На украинских АЗС устанавливают разные цены на топливо: названа причина

В Украине на АЗС устанавливают разную цену на топливо, создавая у потребителя уверенность в том, что он платит за качественный продукт. То есть это больше наценка за бренд, чем за какой-то состав.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в интервью изданию "Дом". Так, по его словам, если взять Черниговскую область, то минимальная цена, по которой можно купить бензин А-95, составляет 24,5 грн. А вот в Ивано-Франковской области такой бензин продаётся по 31 грн 25 коп.

Рябцев отметил, что частично роль играет маркетинговая стратегия. "Если потребитель хочет получить гарантию того, что нефтепродукты являются качественными, что в этих нефтепродуктах присутствуют все необходимые компоненты, что они произведены действительно из нефти на известном в Европе нефтеперерабатывающем заводе. Если ему гарантирован определённый комфорт и сопутствующие услуги, он будет заправляться на тех АЗС, которые реализуют такое топливо", – объясняет специалист.

Он добавил, что цены на бензин полностью зависят от условий поставщиков." Мы полностью зависим от внешних поставщиков. Ниже цена может быть, если цены на границе пойдут вниз или укрепится гривня. Там есть прямые зависимости", – добавил Рябцев.

Напомним, сети АЗС WOG и ОККО возобновили продажу премиального топлива. Так, первая возобновляет продажи A-95 Mustang и DP+ Mustang.

Как ранее писал OBOZREVATEL: