На мясо могут ввести налог: заявление крупнейшего производителя

Итан Браун, основатель крупнейшей в мире компании по производству мяса на растительной основе Beyond Meat, заявил, что налог на мясо может помочь решить некоторые проблемы, связанные с ростом потребления продукта в мире. Он отметил, что такая схема налогообложения ему интересна, однако еще следует проработать детали.

Об этом Браун рассказал в интервью BBC. "Вся идея пигувианского налога, который подразумевает отрицательный налог, я считаю ее интересной. Я не экономист, но в целом мне нравятся подобные вещи", – сказал он.

Продукты Beyond Meat изготавливают из таких ингредиентов как горох и соя, которые окрашены такими веществами, как сок свеклы и экстракт яблока.

Мясо на растительной основе может быть дороже, чем мясо животных. Однако Браун считает, что со временем стоимость пойдет вниз.

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Напомним, в Украине с 1 сентября проведут налоговую амнистию: все желающие смогут узаконить заработанное в тени. После этого в стране введут непрямые методы налогового контроля, а тех, кто отказался узаконить активы, накажут. Кроме того, в профильном комитете рады разрабатывают и другие налоговые новшества.

"Я бы хотел, пользуясь случаем, призвать ваших читателей, обычных украинцев, которые имеют накопления за 30 лет, полученные с уклонением от налогообложения, поучаствовать в налоговой амнистии",– сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL: