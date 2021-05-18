На АЗС WOG и OKKO возобновили продажу премиального топлива

Сети АЗС WOG и ОККО возобновили продажу премиального топлива. Так, первая возобновляет продажи A-95 Mustang и DP+ Mustang.

Об этом сообщает пресс-служба сети автозаправочных комплексов в Facebook. "Учитывая публикацию разъяснения от Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины относительно постановления Кабмина №474 от 14.05.2021 об установлении максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо, было принято решение возобновить продажи премиального топлива, которое не подпадает под действие постановления", – говорится в сообщении.

В "ОККО" приняли решение о возобновлении продажи PULLS 95 и PULLS Diesel. "Несмотря на высокий спрос на премиальные виды топлива среди постоянных клиентов, а также учитывая разъяснения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и наличие информации по подготовке уточнений в постановления Кабинета Министров, сеть АЗК "ОККО" приняла решение о возобновлении реализации PULLS 95 и PULLS Diesel", – сообщается на сайте сети автозаправочных комплексов.

Ранее сообщалось, что мнения украинцев о решении сети АЗС ОККО и WOG перестать продавать бензин премиальных марок разделились. Одни считают, что виноват во всем Кабмин, который искусственно ограничил цены и создал тем самым условия, при котором бизнес мог работать только себе в убыток. Другие же пользователи уверены: синхронное объявление двух крупных компаний больше похож на сговор, а топливо можно купить и у их конкурентов.

Как сообщал OBOZREVATEL: