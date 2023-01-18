Monobank выходит на рынок Польши: Гороховский раскрыл название и сроки запуска
В Польше появится аналог Monobank. Проекту дали название Stereo by Mono, запустить этот цифровой банк планируют до апреля 2023 года.
Об этом заявил сооснователь Monobank Олег Гороховский. По его словам, договоренность с банком-партнером в Польше уже заключена, однако название банка-партнера не раскрывается. Напомним, в Украине "Моно" работает на базе Universal Bank.
Гороховский отметил, что началась регистрация предварительных заказов на карты. Основная целевая аудитория банка – украинцы, которые бежали в Польшу от войны.
"По разным оценкам, в Польше находится около 3 миллионов украинцев. Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса", – отметил Гороховский.
Среди основный услуг проекта – быстрые и бесплатные денежные переводы между Польшей и Украиной. Также клиентам собираются предложить:
- дистанционную регистрацию через Дія;
- круглосуточную онлайн-поддержку (в т.ч. на украинском языке);
- прямую оплату сервисов в Украине и Польше (пополнение мобильных, парковка и т.д.).
Украинцы отнеслись к новости с энтузиазмом, как видно по комментариям к посту Гороховского. Многие из тех, кому пришлось уехать в ЕС из-за войны, жалуются на европейские банки. Для украинцев непривычна их бюрократия – оформления карты нужно ждать неделями, многие документы отправляются по обычной почте и т.д.
"Наконец-то Европа почувствует что такое украинский сервис! Очень классная новость!", "Золотая жила. Поляки будут шокированы уровнем моно. И моно, скорее всего, с легкостью вытеснит другие польские банки. Потому что польские банки – это трэш", – пишут украинцы в комментариях.
Кроме того, Гороховскому уже предлагают запустить аналоги Monobank и в других странах. Так, "Моно" хотели бы видеть в Германии и даже Канаде.
Впервые об открытии в Польше аналога "Моно" заговорил Сергей Тигипко еще в ноябре 2022 года. Однако тогда Гороховский заявил, что говорить о проекте "рано".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Monobank появилась новая функция. Она помогает искать магазины с терминалами, которые работают во время отключений света.
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