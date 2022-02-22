Monobank сообщил о важном изменении для своих клиентов: кого касается

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Monobank изменил процентную ставку по новым депозитам в гривне
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Monobank изменил процентную ставку по новым депозитам в гривне. Изменение произошло 22 февраля в сторону увеличения.

Об этом в банке сообщили OBOZREVATEL. Отмечается: ставки выросли на депозиты без права досрочного расторжения сроком на:

  • 3-5 месяцев (с 8% до 9,5%);

  • 6-8 месяцев (с 9% до 10%);

  • 9-11 месяцев (с 10% до 10,5%);

  • 15 месяцев (с 11,5% до 12%);

  • 18 месяцев (с 12% до 12,4%);

  • 24 месяца (с 12% до 12,6%).

Также, отмечается, увеличены ставки на депозиты с правом досрочного расторжения. В частности:

  • 3-5 месяцев (с 5% до 6,5%);

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  • 6-8 месяцев (с 6% до 7%);

  • 9-11 месяцев (с 7% до 7,5%).

При этом в банке подчеркнули, что депозиты, открытые до 22 февраля 2022 года, сохранят текущую процентную ставку до конца срока своего действия.

Депозитные ставки Monobank

Куда украинцам лучше вкладывать деньги

Впрочем, несмотря на отсутствие фондового рынка, В Украине для физических лиц есть как минимум пять надежных источников инвестиций средств. При чем некоторые из них позволяют заработать больше, чем на банковском депозите. В частности, речь идет о:

  • недвижимости;

  • драгоценных металлах;

  • акциях;

  • депозиты;

  • облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Отметим, если отнести деньги в банк, то в случае его закрытия государство гарантирует возврат суммы, которая не превышает 200 тыс. грн. А вот в случае ОВГЗ обещают вернуть всю сумму. Кроме того, в банке можно получить 6-12% дохода с вклада, а с ОВГЗ – 10-12,75%.

"Выбирая, куда инвестировать деньги, необходимо помнить об уплате налогов с запланированной прибыли. Для тех же депозитных вкладов сборы достигают 19,5%. Соответственно, если вкладчик положил на счет 100 тыс. грн. под 10%, то через год получит не 10 тыс. грн. дохода, а 8,5 тыс. грн", – рассказывают аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в 2021-м инфляция составила 10% – это рекордный показатель для нашей страны за последние четыре года. Чтобы как-то регулировать этот процесс, практически весь прошлый год НБУ постепенно поднимал учетную ставку, месяц назад она выросла уже до 9%. И эксперты не отрицают возможности, что учетная ставка может опять увеличиться в январе или в марте.

Значит ли это, что кредиты и депозиты также подорожают, и чего ждать от учетной ставки до конца года – читайте в материале.

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