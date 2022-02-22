Monobank сообщил о важном изменении для своих клиентов: кого касается

Monobank изменил процентную ставку по новым депозитам в гривне. Изменение произошло 22 февраля в сторону увеличения.

Об этом в банке сообщили OBOZREVATEL. Отмечается: ставки выросли на депозиты без права досрочного расторжения сроком на:

3-5 месяцев (с 8% до 9,5%);

6-8 месяцев (с 9% до 10%);

9-11 месяцев (с 10% до 10,5%);

15 месяцев (с 11,5% до 12%);

18 месяцев (с 12% до 12,4%);

24 месяца (с 12% до 12,6%).

Также, отмечается, увеличены ставки на депозиты с правом досрочного расторжения. В частности:

3-5 месяцев (с 5% до 6,5%);

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6-8 месяцев (с 6% до 7%);

9-11 месяцев (с 7% до 7,5%).

При этом в банке подчеркнули, что депозиты, открытые до 22 февраля 2022 года, сохранят текущую процентную ставку до конца срока своего действия.

Куда украинцам лучше вкладывать деньги

Впрочем, несмотря на отсутствие фондового рынка, В Украине для физических лиц есть как минимум пять надежных источников инвестиций средств. При чем некоторые из них позволяют заработать больше, чем на банковском депозите. В частности, речь идет о:

недвижимости;

драгоценных металлах;

акциях;

депозиты;

облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Отметим, если отнести деньги в банк, то в случае его закрытия государство гарантирует возврат суммы, которая не превышает 200 тыс. грн. А вот в случае ОВГЗ обещают вернуть всю сумму. Кроме того, в банке можно получить 6-12% дохода с вклада, а с ОВГЗ – 10-12,75%.

"Выбирая, куда инвестировать деньги, необходимо помнить об уплате налогов с запланированной прибыли. Для тех же депозитных вкладов сборы достигают 19,5%. Соответственно, если вкладчик положил на счет 100 тыс. грн. под 10%, то через год получит не 10 тыс. грн. дохода, а 8,5 тыс. грн", – рассказывают аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в 2021-м инфляция составила 10% – это рекордный показатель для нашей страны за последние четыре года. Чтобы как-то регулировать этот процесс, практически весь прошлый год НБУ постепенно поднимал учетную ставку, месяц назад она выросла уже до 9%. И эксперты не отрицают возможности, что учетная ставка может опять увеличиться в январе или в марте.

Значит ли это, что кредиты и депозиты также подорожают, и чего ждать от учетной ставки до конца года – читайте в материале.