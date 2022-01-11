Молдова влезает в газовые долги: попросили у России новой отсрочки

Молдовское правительство снова обратилось к российской компании "Газпром" с просьбой отсрочки выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. Выплату могут отсрочить на срок до 20 дней. Переговоры между странами продолжаются.

Об этом рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну на пресс-конференции 11 января, пишет "ТАСС". Он также добавил, что до конца недели молдовско-российская компания "Молдовагаз" рассчитается за газ, который получили в декабре 2021-го.

"Вчера у меня был разговор с господином Миллером (глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. – Ред.), в ходе которого мы попытались договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются", – заявил вице-премьер.

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Спыну представил прогнозы, согласно которым "Молдовагазу" не хватит около 25 млн евро для того, чтобы выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в январе в срок.

Напомним, "Газпром" в ноябре пригрозил Молдове прекратить поставки газа. Причина – отсутствие платежа за газ. При этом в компании заявили: если Молдова погасит долг, отключения газа не будет.

Однако Молдова таки согласилась выплатить долг российскому концерну. Парламент страны принял решение выделить для этого $75 млн. Впрочем, решение было проголосовано "со скрипом" – его поддержали лишь 60 депутатов парламентского большинства партии "Действие и солидарность".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, газовая литовская компания Amber Grid завершила строительство газопровода GIPL, которое началось в январе 2020 года. Трубопровод соединяет Литву и Польшу, он должен уменьшить энергозависимость стран от РФ. Как стало известно, вся 165-километровая "труба" заполнена газом.