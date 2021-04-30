Мировые цены на нефть упали после резкого роста из-за волны COVID-19 в Индии

Цены на нефть снизились 30 апреля после достижения самого высокого уровня за последние шесть недель, поскольку опасения по поводу более широких ограничительных мер в Индии и Бразилии, чтобы стабилизировать ситуацию с COVID-19, аннулировали оптимистичные прогнозы по летнему спросу на топливо и восстановления экономики.

Об этом сообщает Reuters. Так, нефть марки Brent упала на 29 центов, или на 0,4%, до $68,27 за баррель. Нефть US West Texas Intermediate подешевела на 35 центов, или 0,5%, до $64,66 за баррель.

"Восстановление спроса после пандемии COVID-19 по-прежнему идет неравномерно, и рост числа заболевших в Индии служит своевременным напоминанием о том, что любое повышение до $70 слишком преждевременно", – отмечают аналитики Energy Aspect.

По их словам, такой уровень, вероятно, будет достигнут только в третьем квартале 2021 года, когда спрос существенно улучшится и сокращение запасов прекратится.

По словам аналитиков ANZ, некоторые города США выходят из режима изоляции, что вселяет уверенность в росте спроса на бензин в преддверии ключевого летнего сезона вождения, в то время как продажи дорожного топлива в Великобритании приближаются к уровню лета 2020-го.

Напомним, цена на нефть может упасть до $10 за баррель к 2050 году, если миру удастся электрифицировать энергетический рынок и достичь целей Парижского соглашения. Так, в связи с ускоренным переходом к энергетике к 2050 году рынок будет все больше электрифицироваться, вытесняя более "загрязняющие" углеводороды, такие как нефть.

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