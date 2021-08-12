Мировые цены на нефть стабилизировались: озвучена стоимость

Цены на нефть стабилизировались в четверг, 12 августа. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что распространение коронавируса Дельта замедлит восстановление мирового спроса на нефть. Фьючерсы Brent выросли всего на 18 центов, или 0,25% до $71,62 за баррель.

Фьючерсы марки WTI выросли в цене на 9 центов, или 0,13%, до $69,34. Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь Международный орган по надзору за энергетикой сообщил в своем ежемесячном отчете, что рост спроса на нефть изменил курс в июле и будет продолжаться медленнее до конца 2021-го. Последняя волна коронавируса заставила несколько государств повторно ввести ограничения.

"Темпы роста во второй половине 2021 года снизились более резко, поскольку новые ограничения COVID-19, введенные в нескольких основных странах-потребителях нефти, особенно в Азии, по всей видимости, приведут к сокращению мобильности и использования нефти", – заявили в МЭА.

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Ранее сообщалось, что по прогнозу аналитиков американского финансового холдинга JP Morgan во главе с Джойсом Чангом, нефть, вероятно, подскочит до $80 за баррель к концу 2021-го. На этой неделе цены на нефть показали самое резкое падение с марта на фоне опасений касательно спроса и сделки ОПЕК+ по восстановлению добычи.

Анализ JP Morgan крупнейших публично торгуемых производителей нефти выявил дефицит капитальных расходов после пандемии COVID-19 в размере около $600 млрд до 2030 года, подчеркивая, "насколько плохо предложение может удовлетворить спрос".

Как сообщал OBOZREVATEL, экспорт нефтепродуктов из Украины с января до июля 2021-го взлетел в 1,8 раза. Такой рост связан, в том числе, с частичным снятием карантинных ограничений.