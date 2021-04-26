Минфин выступил против госрегулирования цен на горючее: названа причина
Заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что внедрение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо приведет к негативным последствиям для рынка. Это грозит, в частности, ограничением конкуренции на рынке, ростом теневого сегмента, повышением цен нефтетрейдерами как страховка для компенсации повышения цен в случае их значительных колебаний, а также ограничением продажи нефтепродуктов за наличные и переводом на талонную систему.
Об этом сообщает "Интерфакс". "Министерство энергетики не намерено инициировать внедрение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Это приведет к негативным последствиям для рынка", – отметил Немчинов.
Также он добавил, что Министерство экономики и Антимонопольный комитет имеют достаточно полномочий и рычагов влияния на рынок моторного топлива и контроля ситуации на нем, чтобы не допускать антиконкурентных действий его участников. Кроме того, Минэнерго завершает разработку Концепции развития газо - и нефтеперерабатывающей промышленности и Концепции развития рынка нефтепродуктов и газовых топлив Украины до 2025-го.
По его словам, обе концепции направлены на создание системной отраслевой политики, а также фискальных и регуляторных условий восстановления и повышения эффективности работы отраслевых предприятий. "Один из ключевых моментов концепций – мы нацелены на увеличение доли украинских нефтепродуктов надлежащего качества на рынке и снижения его зависимости от импортных поставок", – сказал замминистра.
Ранее сообщалось, что в мае Украина может столкнуться с нехваткой дизельного топлива из-за планового технического обслуживания на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, совпадающего с перерывом в поставках российской "Роснефти".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены. Так, несмотря на снижение европейских котировок в прошлом месяце, цены на украинских АЗС продолжали расти.
В Украине уже в мае цены на автозаправках могут значительно вырасти. При этом бензин, дизтопливо и автогаз, возможно, окажутся в дефиците.