Минфин выступил против госрегулирования цен на горючее: названа причина

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что внедрение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо приведет к негативным последствиям для рынка. Это грозит, в частности, ограничением конкуренции на рынке, ростом теневого сегмента, повышением цен нефтетрейдерами как страховка для компенсации повышения цен в случае их значительных колебаний, а также ограничением продажи нефтепродуктов за наличные и переводом на талонную систему.

Об этом сообщает "Интерфакс". "Министерство энергетики не намерено инициировать внедрение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Это приведет к негативным последствиям для рынка", – отметил Немчинов.

Также он добавил, что Министерство экономики и Антимонопольный комитет имеют достаточно полномочий и рычагов влияния на рынок моторного топлива и контроля ситуации на нем, чтобы не допускать антиконкурентных действий его участников. Кроме того, Минэнерго завершает разработку Концепции развития газо - и нефтеперерабатывающей промышленности и Концепции развития рынка нефтепродуктов и газовых топлив Украины до 2025-го.

По его словам, обе концепции направлены на создание системной отраслевой политики, а также фискальных и регуляторных условий восстановления и повышения эффективности работы отраслевых предприятий. "Один из ключевых моментов концепций – мы нацелены на увеличение доли украинских нефтепродуктов надлежащего качества на рынке и снижения его зависимости от импортных поставок", – сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что в мае Украина может столкнуться с нехваткой дизельного топлива из-за планового технического обслуживания на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, совпадающего с перерывом в поставках российской "Роснефти".

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