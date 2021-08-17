Минфин обнародовал результаты внедрения президентской программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

57,6 млрд грн было выдано в ходе внедрения программы Президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%".

Такие данные обнародовало Министерство финансов Украины. По состоянию на 16 августа было выдано 21 888 кредитов.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко, программа 5-7-9% дала возможность малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты, что помогло сохранить рабочие места.

"Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 тысяч новых сотрудников", - заявила Юлия Свириденко.

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В Министерстве финансов также рассказали, что только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 343 кредитов на общую сумму 899 млн гривен.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о старте доступного ипотечного кредитования. Ипотека, рассчитанная на 30 лет, предусматривает фиксированную ставку 7%.