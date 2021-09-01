'Метинвест' в первом полугодии заплатил в бюджет 500 млн долларов налогов

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V., материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам 1 полугодия 2021 года выросла до 2769 млн долларов по сравнению с чистым убытком в размере 240 млн долларов в первой половине 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. По состоянию на 30 июня 2021 года чистый долг Группы снизился на 52% с начала года – до 1 016 млн долларов, а чистый долг к EBITDA за последние 12 месяцев сократился на 0,8х – до 0,2х. Объём капитальных инвестиций Группы вырос на 31% по сравнению с прошлым годом – до 411 млн долларов. Затраты на экологические инициативы составили 204 млн долларов.

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Сумма уплаченных налогов на прибыль возросла в 83 раза с 6 млн долларов в первой половине 2020 года до 500 млн долларов в первой половине 2021 года.

Комментируя итоги первого полугодия 2021 года, генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил, что на фоне восстановления мировой экономики и роста цен на сырьевые товары Группа показала достойные результаты. При этом он добавил, что компания осуществила ряд значимых для Группы приобретений. Наряду с консолидацией Покровской угольной группы Метинвест приобрел бывшие производственные активы ДМК, некогда одного из крупнейших металлургических комбинатов в Украине.

"Мы воспользовались благоприятной внешней средой и нашими результатами для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости Группы. В первом полугодии 2021 года мы направили более 1 млрд долларов на погашение долговых обязательств, снизив соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев до 0,2x. Так, мы досрочно погасили значительную часть долга Покровской угольной группы, полностью выплатили линию предэкспортного финансирования", – отметил топ-менеджер.

По его словам, капитальные инвестиции Метинвеста достигли 411 млн долларов в первом полугодии 2021 года, что на 31% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

"Наш ключевой новый проект – строительство стана холодной прокатки на ММКИ, общий объем инвестиций в который только на первом этапе превысит 800 млн. долларов. Новый стан позволит нам расширить линейку продукции и найти новые рынки сбыта. Снижение влияния на окружающую среду – по-прежнему одно из наших приоритетных направлений. Инвестиции Группы в экологические проекты за отчетный период превысили 80 млн долларов", – констатировал Юрий Рыженков.

Напомним, 12 августа второй по величине производитель стали в Японии, JFE Holdings, удвоил свой годовой прогноз чистой прибыли – до 2,2 млрд долларов, что является самым высоким показателем с 2007/08 года.

Как сообщалось ранее, крупнейший южнокорейский производитель стали POSCO получил в первом квартале 2021 года самую высокую квартальную прибыль со второго квартала 2011 года, поскольку цены на сталь резко выросли из-за превышения спроса над предложением.

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., дочерняя компания крупнейшего мирового производителя стали China Baowu Steel Group, заявила, что ее чистая прибыль в первом квартале 2021 года выросла в 2,5 раза достигла 826 млн. долларов.