"Метинвест" инвестировал в работу своих предприятий 10 млрд долл и 2,5 млрд грн – в развитие городов Украины

Группа компаний "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в Украине. За время своего существования она вложила в работу своих предприятий 10 млрд долларов и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов.

Об этом говорится в статье OBOZREVATEL "Газ, металлургия и табачные изделия от кого зависит бюджет Украины и кто платит больше в казну". Стоит отметить, что так же, как во всем мире крупные корпорации инвестируют в образование, экологические проекты, науку, кроме того, выполняют свою главную задачу – зарабатывают деньги и развивают экономику страны, по этому пути пошел и украинский бизнес.

В частности, "Метинвест" основал первый частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе – полноценный вуз, который будет воспитывать кадры, которые в будущем помогут развиваться металлургической отрасли.

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В общем, в материале отмечается, что будущее страны – именно за внутренними инвестициями, поскольку, по данным Госстата, иностранные инвестиции в Украину в 2020 году составили всего 0,4%. Тогда как сами украинские предприятия на модернизацию, создание рабочих мест, новое оборудование, системы безопасности, улучшение экологических стандартов и т.д. вложили 66,5% от общего объема.