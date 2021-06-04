Мэр Мариуполя призвал украинское правительство оставлять большую часть НДФЛ в местных бюджетах

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что необходимо перейти к новому этапу децентрализации. Он считает, что нужно увеличить объем налогов, которые останутся в городах на 5%. Это позволит громадам выйти на новый уровень развития.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя. "Громады должны иметь широкие полномочия и достаточно средств, чтобы быть в состоянии решать все местные вопросы и стать драйверами развития всей страны. На сегодня в городах остается 60% НДФЛ. Увеличение налога на 5% – это тот финансовый ресурс, который можно направить на развитие отдаленных районов и поселков, которые присоединились к городам в рамках реформы", – сказал Бойченко.

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В результате административной реформы, территория Мариуполя увеличилась на 16 тыс. гектар, и она требует серьезных инвестиций. Так, город разработал программу "Город без окраин", благодаря которой жители отдаленных районов и поселков получат ремонты дорог, освещения, газификацию, ремонт школ, а также амбулаторий. Однако чтобы она заработала на полную мощность, нужно финансирование.

Мэр отметил, что важный шаг для развития громад – создание индустриальных парков. Они предоставят возможность привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В городе уже сделали первые шаги по построению индустриального парка "АзовАкваИнвест". Это позволит создать более 600 новых рабочих мест.

Напомним, монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4184, который обяжет мировые интернет-компании, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Соответствующий документ во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутата, среди которых 221 – из партии "Слуга народа".

Автором законодательной инициативы является нардеп партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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