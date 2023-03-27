McDonald's открывается в Одессе: названа дата и адреса ресторанов

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу в Одессе с 28 марта. С этой даты открыты будут заведения сразу по пяти адресам. Еще несколько заведений в городе планируют открыть в апреле.

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Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба компании. Так, McDonald's в Одессе откроется по таким адресам:

ул. Пантелеймоновская, 17;

ул. Дерибасовская, 23/1;

пл. Независимости, 1;

ул. Черняховского, 1-б;

ул. Краснова, 14а.

"Завтра, 28 марта, McDonald's в Украине планирует возобновить работу пяти ресторанов в Одессе. Таким образом, компания продолжает расширять географию работы, чтобы поддерживать местные громады в Украине и отвечать на многочисленные запросы украинцев о возвращении любимых блюд", – заявили в компании.

Рестораны сети McDonald's были закрыты в Одессе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля. Таким образом, сеть возвращается в город после более чем года паузы в работе.

Все заведения в условиях военного положения будут придерживаться строгих правил работы, рассказали в компании. В частности:

при объявлении воздушной тревоги команда завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы все могли пройти в укрытие;

сделать заказ можно будет в зале ресторана через экспресс-окна или на МакДрайве;

в первые дни работы залы будут работать на ограниченное количество посетителей во избежание скоплений людей, и чтобы команды могли лучше отработать процедуры по эвакуации;

залы будут работать на ограниченное количество посетителей во избежание скоплений людей, и чтобы команды могли лучше отработать процедуры по эвакуации; в ресторанах будет представлено сокращенное меню; расширение меню будет происходить вместе с восстановлением цепочек снабжения и наращивания объемов складов.

"Вслед за югом McDonald's планирует открытие ресторанов и на востоке Украины. В частности, уже в конце апреля ожидается открытие ресторанов в Днепре", – также добавили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве открытие ресторанов McDonald's вызвало ажиотаж. Возникли очереди и пробки до 200 метров.

В целом с сентября 2022 McDonald's возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе Украины. Заведения сейчас работают в Киеве, Борисполе, с. Горе, с. Софиевская Борщаговка, с. Лесники, Львове, Виннице, Житомире, Тернополе и Ивано-Франковске.

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