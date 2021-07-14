Максимальные цены на бензин и дизель в Украине повысили: в Кабмине показали новые цифры

Министерство экономики Украины повысило расчетные цены на бензин и дизельное топливо. Так, литр бензина подорожал с 26,64 до 26,87 грн, в то же время дизель увеличился в цене с 22,55 до 22,6 грн за литр.

С учетом максимальной наценки, новая стоимость бензина не должна составлять более 31,87 грн, а дизеля – 29,6 грн, говорится на сайте Миэкономики. Отметим, что по новым правилам Кабинет министров рассчитывает по формуле стоимость светлых нефтепродуктов и обязывает поставщиков продавать по цене, которая не превышает расчетную плюс максимальную наценку.

Перерасчет происходит 3,13 и 23 числа каждого месяца. Поставщики к такому новшеству относятся скептически, мол, это ограничивает возможность.

Видео дня

Отметим, на данный момент:

дизельное топливо стоит 28,74 грн за литр;

бензин А-95 – 29,32 грн за литр.

К слову, цены на бензин в Украине формируются исходя из трех факторов: спроса и предложения на рынке, стоимости нефти и светлых нефтепродуктов на внешних рынках и курса доллара. После девальвации гривни или роста спроса увеличиваются и цены на АЗС.

Отметим, еще 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым вводится госрегулирование цен на топливо на период действия карантина. Установлены предельные уровни торговой надбавки к цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство экономики Украины пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо на основании формулы "Роттердам+".