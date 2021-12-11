Курс может резко взлететь: сколько будет стоить биткоин в декабре

Курс биткоина с 11 до 19 декабря может подорожать с 47,9 тыс. до 62 тыс. долларов. Спекулянты попытаются извлечь максимум выгоды под конец года и новостной фон значительной роли в этот момент играть не будет.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. "Конец года является периодом высокой волатильности, а значит, мы увидим фиксацию прибыли по открытым позициям на протяжении года на рынке криптовалюты, на фондовом рынке, на валютном рынке. Фиксация прибыли означает, что где-то сделки будут закрывать, а где-то будут открывать новые", – спрогнозировал эксперт.

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Эксперт уверен, что индустрия развивается и покупка биткоин для долгосрочного удержания и извлечения прибыли является стратегически верным инвестиционным решением. Согласно различным опросам, биткоин стал самой популярной криптовалютой среди инвесторов из США.

"Тактика приобретения биткоин раз в месяц в независимости от цены распространяется по всему миру, что демонстрирует целесообразность покупки с удержанием на год и более", – уверен аналитик.

Среди новостных триггеров, которые все равно будут учитываться в период третьей недели декабря: инфляция в США, спрос на металлы, как защитный инструмент (по сути динамика стоимости золота, платины, палладия), а также изменение индексов США.

Биткоин стоит расценивать как рисковые инвестиции в "цифровое золото", которые могут либо позволить приумножить капитал, либо же приведет к потерям потраченных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.