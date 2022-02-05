Курс доллара в Украине значительно изменится: сколько будем платить

В Украине курс доллара до 11 февраля может снизиться с 28,3 до 27,7 грн/$, предполагают аналитики. Участники рынка уже адаптировались к новостям о возможной военной эскалации со стороны России. Кроме того, негативно на гривню влияют настроения инвесторы, необходимость тратить валюту на закупку энергоресурсов.

Пока военные и политические эксперты спорят относительно геополитической напряженности, рынок однозначно расценивает последние события и заявления мировых лидеров как деескалацию, говорит OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю в случае отсутствия новых обострений с РФ мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,6/27,8 грн", – считает эксперт.

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В условиях политической стабильности НБУ остается ключевым игроком на межбанке. Регулятор с целью пополнения резервов начал выходить на рынок с валютными инвестициями на покупку. В противном случае украинская валюта укрепилась бы более существенно.

"Вероятно, что на предстоящей неделе гривня относительно доллара США укрепится до уровня 28,15. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85", – прогнозирует аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Еще одна плохая новость заключается в том, что украинские ОВГЗ перестали пользоваться спросом. Так, 2 февраля госбюджет получил всего 213,8 млн грн – это наихудший результат за последние несколько лет. У инвесторов остался интерес лишь к "коротким" бумагам. Угроза большой войны с Россией и нерыночные ставки стали главными причинами "провала" размещения.

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