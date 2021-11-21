В Украине опять изменится курс доллара: сколько заплатим за валюту до конца ноября

В Украине стоимость доллара до конца ноября может как снизиться до 6,3 грн/$, так и вырасти до 26,8 грн/$. Прогнозы аналитиков в этот раз разошлись, ведь критическая ситуация на энергетическом рынке, ужесточение карантина, снижение интереса к украинским ценным бумагам создают основания как для ревальвации, так и для девальвации.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Существует множество причин, которые способны повлиять на стоимость "американца". Вот главные из них:

угроза военной эскалации в отдельных районах Луганской и Донецкой областей;

стоимость ВВП-варрантов Украины опустилась до 97,49% номинальной стоимости (последний раз такое было год назад);

за неделю иностранцы сократили свои портфели в ОВГЗ до 94,73 млрд (почти на 2 млрд грн);

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энергетический кризис;

иностранцы не выходят на валютный рынок для покупки долларов;

ужесточение карантина из-за эпидемии коронавируса;

Сценарий № 1 – доллар может подешеветь

Во всяком случае такого мнения придерживается аналитик RoboForex Андрей Гойлов: "Полагаю, что на предстоящей неделе доллар США относительно гривны ослабнет к уровню 26,35. Единая европейская валюта, судя по всему, девальвируется до отметки 29,90".

Показательной будет позиция иностранцев на предстоящем аукционе Министерства финансов по размещению ОВГЗ. Кроме того, у Нацбанка есть достаточно ресурсов, чтобы сдержать стремительную девальвацию украинской национальной валюты.

Сценарий № 2 – доллар может подорожать

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что стоимость американской валюты незначительно увеличится: "В ближайшее время под действием негативных факторов гривня может ослабить позиции до отметки 26,6 грн/$".

Также негативно на ситуацию влияет энергетический кризис. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (20% топлива в Украине) приостановил производство из-за поломки оборудования, что грозит необходимостью дополнительного импорта топлива большого объема. Как результат, увеличится количество покупателей валюты. И чем больше валюты покупают, тем выше будет ее стоимость. На этом фоне эксперт ожидает незначительного подорожания доллара.

Наиболее негативный для гривни прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб: "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,8 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,7/26,9 грн/$".

Сценарий № 3 – курс будет стабильным

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время будет стабильной: "Укреплению "американца" способствует и ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, где вновь стали задумываться о введении новых ограничений, что определенно должно будет негативно сказаться на восстановлении экономики".

На украинском валютном рынке все еще сохраняется тенденция к дефициту гривни, что служит подспорьем для курса. Последние дни наблюдаются манипуляции, связанные с желанием продать валютную выручку по разогретому курсу. Нацбанку даже приходилось продавать доллары, чтобы хоть как-то нормализовать ситуацию.

"В ближайшее время активизируются клиенты, которым необходимо конвертировать валюту для уплаты налогов, так что тенденция к укреплению гривни сохранится. Ожидаем курс вблизи отметки в 26,4 грн/$", – говорит эксперт.

Несмотря на колебания курса доллара в ноябре, ситуация на валютном рынке до конца осени будет оставаться относительно стабильной. Украинцам не стоит рассчитывать ни на резкое падение, ни на резкий рост курса доллара. А вот сезонные факторы, которые традиционно влияют на валютный рынок, в этом году практически полностью были нивелированы.