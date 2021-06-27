Курс доллара в Украине опять неожиданно развернется: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара после недельного роста снова развернет свою траекторию и будет плавно снижаться. Аналитики считают, что американская валюта имеет шансы снова вернуться к отметке в 27 грн/$.

О том, как и почему будет меняться стоимость доллара в ближайшую неделю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Практически с начала мая курс доллара в Украине плавно шел вниз, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/$. С 16 июня началась коррекция – американская валюта выросла. По состоянию на 25 июня валюта продается за 27,3 грн/$. Вполне вероятно, что траектория снова развернется на 180 градусов, считают опрошенные OBOZREVATEL эксперты.

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Вот, почему подорожал доллар:

НБУ сохранил размер учетной ставки;

продавцы воспользовались ситуацией и попытались заработать на валюте;

на фоне заявление Федеральной резервной системы США появились ожидания о ревальвации американской валюты;

частично произошла коррекция курса после резкого укрепления в мае.

Плавное укрепление гривни ожидается не только до конца июня, но и в течение всего июля, рассказывает OBOZREVATEL аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. "Падение гривни – это временное явление. До каких уровней она будет расти – сложно сказать. Мы ожидали увидеть курс 27,0 грн/$, мы это уже видели. Вернется ли гривна к этому уровню, и насколько долго она будет там держаться – сложно сказать. Но трендом первого полугодия было медленное укрепление гривны, и этот прогноз сбылся", – говорит она.

Менее позитивный прогноз озвучивает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. По его оценкам, курс доллара до июля может опуститься к отметке 27,2 грн/$, однако при этом вполне возможен вариант незначительной девальвации до 27,4 грн/$. В то же время евро, считает эксперт, будет стоить в рамках 32,6-32,98 грн.

В целом же более вероятный сценарий – снижение курса доллара в период с 28 июня по 2 июля, добавляет Орыщак. За последний месяц НБУ регулярно выходит на рынок с продажей валюты, тем самым демонстрируя предельный уровень котировок и отсутствие желания накапливать иностранную валюту. Возможно, в рамках борьбы с инфляционным давлением, позже НБУ будет закупать золото на среднесрочную и долгосрочную перспективу в резервы страны.

"Дополнительную просадку курса доллара, а также рост гривни мы ожидаем на фоне предстоящего денежного потока от агросектора в текущем году. Проследите динамику, что 17 июня НБУ продавал валюту по курсу 27,21 грн, 22 июня по 27,41, а уже 24 июня продает по 27,55 грн", – говорит аналитик.

В целом он считает, что стабильный курс доллара ожидается до конца года. Причин для резкого подорожания курса доллара нет.

Летом курс доллара в Украине традиционно снижается. Причин для этого множество. Главные из них:

снижаются расходы на импорт энергоресурсов;

В отопительный сезон Украина тратит миллиарды долларов на покупку газа, это влияет и на стоимость доллара. При повышении спроса растет стоимость.

растут доходы аграриев;

В этом году также повлияла и ситуация на сырьевых рынках: после кризиса дорожает все: от нефти до зерна. Это позволяет украинским экспортерам зарабатывать больше валюты. После они продают доллары в Украине, что способствует укреплению гривни.

В целом укрепление гривни традиционно продолжается до осени. Повторится ли такая тенденция и в 2021 году, покажет время.