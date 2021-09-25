Крупнейшее хранилище заполнено на 5%: может ли ЕС обойтись без российского газа

В крупнейшем в Евросоюзе газохранилище Rehden (находится в ФРГ) осталось лишь 5% газа, хотя еще в 2020-м оно было заполнено аж на 87%. При этом всех запасов в Европе может хватить до конца зимы, но если не будет аномальных холодов. Также не исключается вариант наращивание поставок СПГ из Штатов, Катара и стран Африки.

Помимо того, больше сжиженного природного газа может поступить в регион из-за компании "Новатэк", которой из-за замерзания Северного морского пути придется сменить курс поставок – в Европу, а не Азию. Об этом говорится в материале DW.

Стоит указать, что Rehden принадлежит компании "Газпром", оно соединено с терминалом "Северного потока" в немецком Любмине трубопроводом NEL (также контролируется российским концерном). К началу отопительного сезона самое большое газохранилище в Евросоюзе оказалось почти пустым, скорость наполнения – всего 0,06% в сутки.

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Отметим, рост цен на газ в Европе уже почувствовали на себе граждане. Тарифы в Германии для бытовых потребителей уже выросли в среднем на 11,5%, причем до конца осени они могут увеличится еще на 13%. Во Франции с 1 сентября тарифы выросли на 8,7%.

При этом уже вскоре ощутить рост стоимости могут и украинцы, правда не через тарифы, а через рост цен на товары и услуги. "Стоит ожидать, что с некой инертностью могут вырасти цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти", – сказал директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.

В Украине и балтийских государствах нынешнюю ситуацию называют шантажом РФ для скорейшего запуска "Северного потока-2". Газодефицит в Европе может еще больше усугубить ситуацию с приходом холодов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что цена на газ в Европе превысила $900 за тысячу куб. м. Еще в начале 2021-го в Великобритании было 70 энергокомпаний, но к концу года их может остаться всего 10. При этом 4 поставщика (5% компаний) уже прекратили работу из-за высоких расценок на газ.