Крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания покинула "Северный поток-2" из-за угрозы санкций

Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтегазовая компания OMV является последним финансовым партнером российского "Газпрома" по "Северному потоку-2", который прекратил выплаты из-за санкций США.

В OMV 25 марта заявили, что по состоянию на 31 декабря 2020 года никаких финансовых обязательств по "Северному потоку-2" не было предоставлено. Об этом сообщает Argusmedia.

Выплаты в 2020 году составили всего 17,5 млн евро по сравнению со 113 млн евро в 2019-м. OMV стремится полностью соблюдать все применимые санкции.

В частности, компания регулярно оценивает риски в результате политических и регуляторных изменений внутри и за пределами Европы с потенциальными неблагоприятными последствиями для "Северного потока-2" и деятельности OMV в России. Там у компании есть доля добывающих газовых активов.

Отметим, что OMV является одним из пяти кредиторов наряду с Shell, немецкой компанией Uniper, нефтегазовой фирмой Wintershall Dea и французской энергетической фирмой Engie, которые в совокупности обязались обеспечить долгосрочное финансирование половины стоимости проекта. Так, Wintershall Dea в феврале заявила, что выплаты составили 730 млн евро и закончились до пересмотра раздела 232 Закона США о противодействии американским противникам посредством санкций. В компании завили, что не планируют никаких дальнейших выплат.

Напомним, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено в 2021 году. На данный момент он достроен на 90-92%.

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