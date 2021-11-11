Кризис в энергетике, созданный властью, ведет Украину в газовую удавку Кремля, – Сюмар

Энергетический кризис и огромный дефицит угля на складах ТЭС не придуманы оппозицией или журналистами. Это реальная угроза, созданная властью.

Об этом на брифинге заявила народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, сообщает пресс-служба "ЕС". Она отметила, что опирается на официальные цифры Министерства энергетики Украины.

"На сегодняшний день на складах ТЭС находится 425 тысяч тонн угля. Это на 333 тысячи тонн меньше, чем технически необходимый минимум для нормальной работы энергосистемы. И это на 2 миллиона тонн меньше, чем плановые расчеты министерства энергетики", – констатировала Сюмар.

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"Украина традиционно входила в зиму с запасами угля, которые составляли 2 миллиона 700 тысяч тонн. То есть это соразмерные величины. Даже в кризисные годы 2015-2016 – это было 2 миллиона 700 тысяч тонн. И сейчас вы видите цифру, которая составляет 425 тысяч тонн", – сравнила Сюмар.

"Вследствие этого всего у нас 62 энергоблока теплоэлектростанций сегодня не работают. Думаю, что сегодня страна ждет не обвинения в адрес СМИ, а конкретных ответов – где Украина планирует вообще брать уголь? Будут ли и когда будут подписаны контракты, например, с Соединенными Штатами, Австралией, Южноафриканской республикой", – отметила народный депутат.

"Недавно мы смотрели с вами еще один видосик с руководителями правоохранительных органов страны, которых очень беспокоила тема диверсификации поставок угля в 2014 году. Хотелось бы услышать через 7 лет, что у нас наконец-то с диверсификацией этих поставок. Более того, хотелось бы услышать, а что у нас с программой энергоэффективности и модернизации ТЭС. Потому что эта программа была в 2015 году начата президентом Порошенко и нашей командой. Он предполагал, чтобы не было зависимости от угля марки антрацит, который мало где на самом деле можно купить, установка новых котлов, на которых можно было сжигать уголь марки Г, так называемый газовый уголь. Эта программа достаточно активно работала и более половины котлов на ТЭС были заменены. За последние 2 года власти почему-то упорно молчат, что с выполнением этой программы", – напомнила Сюмар.

"Когда нам пытаются снова впихнуть видосик, что будут льготные цены и они будут зафиксированы на одном уровне – забывают напомнить, что в большинстве регионов установлены объемы, по которым одно домохозяйство может получить по льготным ценам этот газ – 800 кубов в год. Это на один месяц 65 кубов на одно домохозяйство. Это значит топить газом украинцы уже не смогут, по крайней мере те, которые надеются на эту социальную цену. А это подавляющее большинство людей. На них разве что можно тарелку супа сварить в день", – съязвила Сюмар.

"Что делать сегодня местным бюджетам? Наверное, стоит средства, которые сегодня забирают от перевыполнения бюджета на "Большое крадивництво", направить в местные бюджеты для того, чтобы компенсировать разницу в тарифах ЖКХ", – убеждена Сюмар.

"Этот энергокризис может стоить украинцам очень дорого. Мы уже покупаем электроэнергию в Беларуси. Знаем, что в Беларуси нет никакой генерации электроэнергии. Это по факту российская электроэнергетика. И попадание в зависимость от РФ в энергосекторе может стоить Украине государственности. Мы не раз это проходили. И сейчас речь идет не только о покупке электроэнергии, но и о прямой закупке газа. У меня вопрос: а как по поводу прямого финансирования государства-агрессора? Ни у одного силовика не возникает вопрос, это вообще что? Это государственная измена, или как это можно назвать через 7 лет войны с Россией?" – спрашивает Сюмар.

"Мы призываем власти поднять вопрос на переговорах с международными партнерами, США, ЕС, по поводу энергетического шантажа и использования энергетического оружия как инструмента гибридной войны против Украины и уже против ЕС. Мы видим, как это происходит. Потому что иначе нам грозит энергетическая удавка Кремля со всеми последствиями. Это будет выполнение всех политических требований, которые Путин в последние годы ставил перед Украиной. И которые блокировались нашей командой", – напомнила Сюмар.

"Ноябрь 2021 года мне очень напоминает ноябрь 2013 года, когда была свернута Виктором Януковичем евроинтеграция. Мы стоим перед теми же угрозами, только усиленными еще и военным компонентом", – подытожила Сюмар.