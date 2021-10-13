Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка предложил сотрудникам выкупать земельные участки и сдавать их в аренду своему же работодателю. Таким образом, компания придумала, как обойти ограничения на покупку земли юрлицами, а также лимит на продажу 100 га в одни руки.

Существование такого "инвестиционного предложения" подтвердили OBOZREVATEL в пресс-службе МХП. При этом в холдинге уверяют, что не нарушают законодательство и никого ни к чему не принуждают.

"МХП всегда действует в законодательном поле. Мы заинтересованы в развитии рынка земли в Украине и поддерживаем земельную реформу. И также мы поддерживаем стремление и конституционное право граждан Украины - право собственности на землю. Свидетельством этого является наше разъяснение для сотрудников всех процедур и возможностей связанных с этим. Мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники инвестировали в свое будущее", – рассказали в компании.

Видео дня

При этом, по данным ZN.ua, сотрудникам делают предложения, от которых почти невозможно отказаться. В итоге они должны купить пай за свои деньги и сдать его в аренду работодателю. Более того, журналисты утверждают, что цену аренды устанавливает именно МХП, а не арендодатель. Еще одна уловка – в договоре указывается, что продать пай можно только работодателю. Официально эта информация не подтверждена.

"МХП опросил нынешних своих арендодателей, и выяснилось, что, кроме 3%, которые уже сейчас хотят избавиться своего пая, существует еще 25% тех, кто будет его продавать... МХП арендует около 323 тыс. га земли, это почти 165 тыс. паев. Терять четверть из них не хочется", – сообщают журналисты.

В МХП работают 26,5 тыс. сотрудников. Соответственно, если каждый шестой купит пай и сдаст его в аренду, холдинг спасет четверть своего земельного банка. Условия сделки, по неофициальным данным, такие:

заключение договора аренды сразу после покупки пая;

срок аренды – минимум 10 лет;

стоимость аренды – средняя по населенному пункту, где находится участок; при этом она фиксируется на год;

компания получает первоочередное право выкупа участка в случае его продажи.

"По подсчетам компании, "входная" инвестиция обойдется работникам в $4 тыс., то есть они рассчитывают на стоимость в $1,5-1,6 тыс. за га, что вполне соответствует нынешним ценам. Сумма немаленькая, но посильная. Сотрудникам, которые согласятся покупать землю для МХП, обещают годовой доход в 7-11% от сдачи земли в аренду своему же работодателю", – говорится в материале.

Как известно, МХП продает продукцию под брендами "Наша Ряба", "Бащинский", "Легко" и "Kurator". Кроме того, компания занимается экспортом.

Как писал OBOZREVATEL, Альфа-Банк Украина и МХП запустили электронный документооборот. Это позволило существенно сократить время как клиента, так и банка.