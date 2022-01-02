Кому в Украине платят от 80 тыс. грн в месяц: самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине на зарплату выше 80 тыс. грн могут рассчитывать программисты. При этом важно отметить, что среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения не только для специалистов IT, но и, к примеру, для врача-уролога и информационного директора (отвечает за информационную систему предприятия).

Это следует из данных статистики крупного кадрового портала. Стоит отметить, что зарплаты отличаются не только зависимо от специальности, но и от города. Традиционно больше зарабатывают в столице, а в небольших населенных пунктов средняя зарплата может быть в два раза меньше.

Самые высокооплачиваемые вакансии

Ruby on Rails developer – 80000 грн

.Net developer – 72000 грн

C++ программист – 65000 грн

Java developer – 60000 грн

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DevOps engineer – 60000 грн

Программист django – 60000 грн

Angular-разработчик – 55000 грн

Drupal developer – 50000 грн

Full stack developer – 50000 грн

Team leader – 50000 грн

Уролог – 50000 грн

Информационный директор – 50000 грн

Средняя зарплата в Киеве состиавляет 18 тыс. грн. В то время как в Днепре платят в среднем 15 тыс. грн, а в Запорожье – 12,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.