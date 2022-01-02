Кому в Украине платят от 80 тыс. грн в месяц: самые высокооплачиваемые вакансии

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
207
Кто в Украине может зарабатывать 80 тысяч

В Украине на зарплату выше 80 тыс. грн могут рассчитывать программисты. При этом важно отметить, что среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения не только для специалистов IT, но и, к примеру, для врача-уролога и информационного директора (отвечает за информационную систему предприятия).

Это следует из данных статистики крупного кадрового портала. Стоит отметить, что зарплаты отличаются не только зависимо от специальности, но и от города. Традиционно больше зарабатывают в столице, а в небольших населенных пунктов средняя зарплата может быть в два раза меньше.

Самые высокооплачиваемые вакансии

  • Ruby on Rails developer – 80000 грн

  • .Net developer – 72000 грн

  • C++ программист – 65000 грн

  • Java developer – 60000 грн

Видео дня

  • DevOps engineer – 60000 грн

  • Программист django – 60000 грн

  • Angular-разработчик – 55000 грн

  • Drupal developer – 50000 грн

  • Full stack developer – 50000 грн

  • Team leader – 50000 грн

  • Уролог – 50000 грн

  • Информационный директор – 50000 грн

Средняя зарплата в Киеве состиавляет 18 тыс. грн. В то время как в Днепре платят в среднем 15 тыс. грн, а в Запорожье – 12,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаЗарплаты в Украинезарплатаработа