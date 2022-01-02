Кому в Украине платят от 80 тыс. грн в месяц: самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине на зарплату выше 80 тыс. грн могут рассчитывать программисты. При этом важно отметить, что среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения не только для специалистов IT, но и, к примеру, для врача-уролога и информационного директора (отвечает за информационную систему предприятия).
Это следует из данных статистики крупного кадрового портала. Стоит отметить, что зарплаты отличаются не только зависимо от специальности, но и от города. Традиционно больше зарабатывают в столице, а в небольших населенных пунктов средняя зарплата может быть в два раза меньше.
Самые высокооплачиваемые вакансии
Ruby on Rails developer – 80000 грн
.Net developer – 72000 грн
C++ программист – 65000 грн
Java developer – 60000 грн
DevOps engineer – 60000 грн
Программист django – 60000 грн
Angular-разработчик – 55000 грн
Drupal developer – 50000 грн
Full stack developer – 50000 грн
Team leader – 50000 грн
Уролог – 50000 грн
Информационный директор – 50000 грн
Средняя зарплата в Киеве состиавляет 18 тыс. грн. В то время как в Днепре платят в среднем 15 тыс. грн, а в Запорожье – 12,5 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.