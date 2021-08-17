Кому в Украине платят от $4 тыс. за работу онлайн: озвучены направления

В Украине самый высокий средний доход от e-commerce (электронная торговля) получают киевские онлайн-продавцы – $4920 в месяц. В свою очередь Харьков занимает первое место в IТ и онлайн-образовании, Львов – в креативных сферах, Одесса – в аренде туристического жилья, фрилансе и стриминге.

Об этом свидетельствуют данные исследования платежной платформы Payoneer. Генеральный менеджер платформы в Украине и Беларуси Игорь Ковалев отмечает, что пока в большинстве сфер, в которых украинцы работают на иностранных рынках, доминируют крупные города. К примеру, три четверти общих зачислений арендодателям туристического жилья приходится на Киев, Харьков, Львов, Днепр и Одессу.

Киев – лидер по количеству украинцев, работающих на иностранных рынках, хотя по уровню среднего дохода киевляне лидеры только в сфере онлайн-торговли. За первые шесть месяцев 2021-го продажи на международных маркетплейсах принесли им $29 490, что составляет около $4920 в месяц.

Видео дня

В то же время столичные фрилансеры зарабатывают меньше среди жителей больших городов. Так, за первую половину текущего года их средний заработок составил $7030, или $1170 в месяц. Если же сравнить показатели первого полугодия 2020-го и 2021-го, то значительно выросли средние доходы IT-компаний – на 41%, и креаторов на социальных платформах – 35%.

В Харькове средние доходы IT-компаний за первые полгода были самыми высокими в Украине – $ 9440, что на 29% больше, чем за первое полугодие 2020-го. В сфере онлайн-образования в лидерах также харьковчане. За первые шесть месяцев года онлайн-преподаватель с этого города заработал в среднем $2870, увеличив доход на 14%. Средний доход фрилансера в Харькове составил $ 8640 за полугодие, или $ 1440 в месяц.

Львов является лидером в креативных сферах. Здесь больше всего в Украине зарабатывают стоковые фотографы (в среднем $3300 за полгода) и креаторы на социальных платформах (в среднем $3840 за полугодие). Средний доход львовской IT-компании за первые 6 месяцев года составил $8890 или $1480 в месяц. В онлайн-продавцов заработок выше – $21 380 за полугодие, или $3560 в месяц.

В свою очередь Одесса имеет первенство сразу в трех категориях: стриминг, фриланс и аренда туристического жилья. В первом полугодии текущего года live-трансляции приносили одесситам в среднем $16 620 в месяц, что почти в 6 раз больше, чем в минувшем году. На фрилансе жители города заработали в среднем $23 030 за полгода, или $3840 в месяц.

В Днепре средний доход обычного фрилансера составил $8740 за первое полугодие 2021-го, или же $1460 в месяц. Эти суммы почти на четверть (24%) больше, чем за январь-июнь 2020-го. Средний заработок IT-компаний за год вырос на 20% – до $8040 за полгода, или около $1340 в месяц.

Напомним, в Украине зарплаты выше 100 тыс. грн могут получать программисты. К примеру, специалист, который может сам разработать продукт (Full Stack Developer) в среднем зарабатывает 150 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, многие украинцы рискуют вновь потерять работу, если в Украине будет введен локдаун. Усиление карантина хоть и остается пока под вопросом, но такая угроза есть – медики уже осенью ожидают новой волны коронавируса, которую спровоцирует штамм Дельта.