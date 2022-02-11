Кому в Украине платят больше 50 тыс. в месяц: названы лучшие вакансии

В Украине зарплату выше 70 тыс. грн предлагают программистам. Информационные директоры (отвечают за информационные системы предприятий) в среднем получают 50 тыс. грн. При этом медиабайер (занимается размещением рекламы) в среднем зарабатывает 45 тыс.

Об этом говорится в данных статистики крупного кадрового портала. Стоит отметить, что размер зарплат зависит от множества факторов: сферы, населенного пункта, квалификации и опыта сотрудника.

программисты – до 72,5 тыс. грн, зависимо от специализации;

информационный директор – 50 тыс. грн;

медиабайер – 45 тыс. грн;

директор по маркетингу – 42,5 тыс. грн;

технический писатель (документирование) – 42,5 тыс. грн

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Самая популярная вакансия в Украине – менеджер по продажам. В среднем такие специалисты зарабатывают около 20 тыс. грн. Продацы-консультанты (работают непосредственно в магазинах) могут получать около 12 тыс. грн. Водитель (входит в тройку самых популярных вакансий) в среднем зарабатывает в Украине 18,5 тыс. грн.

Также есть значительная разница между зарплатами в крупных городах и небольших населенных пунктах. Если в Киеве получают около 18 тыс. грн (данные по зарплатам в вакансиях), то в Запорожье платят всего лишь около 12,5 тыс. грн. В мелких городах зарплаты могут быть значительно ниже.

Если же оценивать средние зарплаты по направлением, то пятерка самых высокооплачиваемых будет выглядеть так:

топ-менеджмент – 27,5 тыс. грн

недвижимость – 22,4 тыс. грн;

IT, компьютеры и интернет – 20 тыс. грн;

маркетинг, реклама и PR – 18 тыс. грн;

культура, музыка и шоу-бизнес – 17,5 тыс. грн

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