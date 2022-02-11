Кому в Украине платят больше 50 тыс. в месяц: названы лучшие вакансии
В Украине зарплату выше 70 тыс. грн предлагают программистам. Информационные директоры (отвечают за информационные системы предприятий) в среднем получают 50 тыс. грн. При этом медиабайер (занимается размещением рекламы) в среднем зарабатывает 45 тыс.
Об этом говорится в данных статистики крупного кадрового портала. Стоит отметить, что размер зарплат зависит от множества факторов: сферы, населенного пункта, квалификации и опыта сотрудника.
программисты – до 72,5 тыс. грн, зависимо от специализации;
информационный директор – 50 тыс. грн;
медиабайер – 45 тыс. грн;
директор по маркетингу – 42,5 тыс. грн;
технический писатель (документирование) – 42,5 тыс. грн
Самая популярная вакансия в Украине – менеджер по продажам. В среднем такие специалисты зарабатывают около 20 тыс. грн. Продацы-консультанты (работают непосредственно в магазинах) могут получать около 12 тыс. грн. Водитель (входит в тройку самых популярных вакансий) в среднем зарабатывает в Украине 18,5 тыс. грн.
Также есть значительная разница между зарплатами в крупных городах и небольших населенных пунктах. Если в Киеве получают около 18 тыс. грн (данные по зарплатам в вакансиях), то в Запорожье платят всего лишь около 12,5 тыс. грн. В мелких городах зарплаты могут быть значительно ниже.
Если же оценивать средние зарплаты по направлением, то пятерка самых высокооплачиваемых будет выглядеть так:
топ-менеджмент – 27,5 тыс. грн
недвижимость – 22,4 тыс. грн;
IT, компьютеры и интернет – 20 тыс. грн;
маркетинг, реклама и PR – 18 тыс. грн;
культура, музыка и шоу-бизнес – 17,5 тыс. грн
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.