Кому в Украине платят 135 тыс. в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине среднюю зарплату в 135 тыс. грн могут получать программисты, которые владеют языком Python. При этом в пятерке самых высокооплачиваемых вакансий – предложения только для специалистов в сфере IT.
Это следует из данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что зарплаты программистов в Украине традиционно выше средних по стране. Это в первую очередь объясняется с ситуацией на рынке. Украинские работодатели в поисках программистах вынуждены конкурировать с международными.
Кто и сколько зарабатывает:
Senior Python developer – 135 тыс. грн;
Это программист, который владеет языком программирования Python. При этом он уже имеет опыт и может отвечать за результат не только своей работы, но и коллег.
Android developer удаленно – 130 тыс. грн;
Такой сотрудник занимается разработкой мобильных приложений под операционную систему Android . Вероятно, речь идет о сотрудничестве с международными заказчиками, поэтому готовы взять украинца, который будет работать удаленно.
Senior С++ Developer – 120 тыс. грн;
Senior Java devepoler – 101,7 тыс. грн;
ASP.NET devepoler – 100 тыс. грн.
Отметим, в Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.