Кому в Украине будет легче всего найти работу: названы профессии

Работодатели в Украине чаще всего ищут специалистов в сферах продаж, домашнего персонала и информационных технологий.

В начале марта 2021-го больше всего объявлений украинские работодатели разместили в сфере продаж ‒ 4981 вакансию. Об этом свидетельствуют данные портала GorodRabot.com.ua.

Чаще всего нужны продавцы-кассиры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Также ищут менеджеров по работе с клиентами и специалистов по документообороту.

На втором месте наибольшим спросом пользуется сфера домашнего персонала. Больше всего вакансий для нянь, горничных, домработниц, сиделок, водителей и поваров.

Третье место – сфера IT. Работодатели чаще всего ищут разработчиков, системных администраторов, бизнес-аналитиков, дизайнеров, директоров по IT, тестировщиков, SEO-специалистов, а также интернет-маркетологов.

Напомним, украинцы получили право законно работать удаленно. Однако сначала работодатель должен разъяснить работнику его права и обязанности и проинформировать под расписку об условиях труда, наличии на рабочем месте, опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможных последствиях их влияния на здоровье, его права на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором.

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