Кому будет легче всего найти работу в 2022-м: названы самые востребованные вакансии
В Украине в 2022-м пользоваться спросом будут IT-cпециалисты, медики, менеджеры по продажам, логистики и работники финансового сектора. Им будет проще всего найти работу.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По данным кадрового портала grc.ua, кроме уже известных ИТ-специалистов в Украине будут пользоваться спросом:
медики и фармацевты;
специалисты по продажам и, в частности, менеджеры по продажам B2B;
специалисты в сфере логистики и транспорта;
маркетинга и PR;
работники финансового сектора.
"В течение прошлого года наибольший рост количества открытых вакансий показала сфера продажа. В этом году тенденция сохранится. За счет продуктового ритейла и развития e-commerce будет продолжаться увеличение вакансий. Возрастет спрос на специалистов по закупкам, логистов, работников call-центров", – сообщила в ответ на запрос OBOZREVATEL руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березивская.
Как рассказывает эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым, особого внимания заслуживают также производство и агробизнес, ведь там будет спрос на сотрудников разного звена.
"В этих секторах всегда будет спрос не только на узкопрофильных специалистов: технологов, инженеров, разработчиков, – но и на обычный персонал. Это касается рабочих специальностей, где не нужно высшего образования, и где может трудоустроиться каждый человек".
Отметим, при этом самым высоким спросом пользуются "синие" воротнички, то есть специалисты рабочих профессий. Спрос на них высокий также и в других странах, поэтому многие специалисты уезжают на заработки в соседние страны.
Средняя зарплата в Киеве состиавляет 18 тыс. грн. В то время как в Днепре платят в среднем 15 тыс. грн, а в Запорожье – 12,5 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.