Кому будет легче всего найти работу в 2022-м: названы самые востребованные вакансии

В Украине в 2022-м пользоваться спросом будут IT-cпециалисты, медики, менеджеры по продажам, логистики и работники финансового сектора. Им будет проще всего найти работу.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По данным кадрового портала grc.ua, кроме уже известных ИТ-специалистов в Украине будут пользоваться спросом:

медики и фармацевты;

специалисты по продажам и, в частности, менеджеры по продажам B2B;

специалисты в сфере логистики и транспорта;

маркетинга и PR;

работники финансового сектора.

"В течение прошлого года наибольший рост количества открытых вакансий показала сфера продажа. В этом году тенденция сохранится. За счет продуктового ритейла и развития e-commerce будет продолжаться увеличение вакансий. Возрастет спрос на специалистов по закупкам, логистов, работников call-центров", – сообщила в ответ на запрос OBOZREVATEL руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березивская.

Видео дня

Как рассказывает эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым, особого внимания заслуживают также производство и агробизнес, ведь там будет спрос на сотрудников разного звена.

"В этих секторах всегда будет спрос не только на узкопрофильных специалистов: технологов, инженеров, разработчиков, – но и на обычный персонал. Это касается рабочих специальностей, где не нужно высшего образования, и где может трудоустроиться каждый человек".

Отметим, при этом самым высоким спросом пользуются "синие" воротнички, то есть специалисты рабочих профессий. Спрос на них высокий также и в других странах, поэтому многие специалисты уезжают на заработки в соседние страны.

Средняя зарплата в Киеве состиавляет 18 тыс. грн. В то время как в Днепре платят в среднем 15 тыс. грн, а в Запорожье – 12,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.