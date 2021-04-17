Компания из группы ОККО попала в топ-3 выгодополучателей от 'скруток' НДС – ВСК

Компания "ОККО-Ритейл" из группы компаний ОККО (концерн "Галнафтогаз") вошла в топ-3 выгодополучателей от "скруток" НДС по итогам 2020 года.

Об этом сообщалось на заседании временной следственной комиссии в Верховной Раде, передает "Укринформ". В "ОККО-Ритейл" выявили налоговых накладных от сомнительных контрагентов на сумму НДС 301 млн грн. В частности, в схему вовлечены четыре компании- "скрутчика" из Киевской и Львовской областей: ООО "Торговая компания "Дионис", ООО "Трансмак", ООО "Торговый Альянс", ООО "Краузе ЛТД". В результате махинаций с накладными продукты питания, одежда, алкогольные напитки и хозтовары "превратились" в кукурузу и пшеницу. Выгодополучатель схемы – "ОККО-Ритейл", которая специализируется на розничной торговле топливом.

"Это типичная схема. Проблема "скруток" существует, она системная и происходит из месяца в месяц. Вместе с новым главой Государственной налоговой службы и нашей ВСК я бы хотел, чтобы мы сделали все, чтобы остановить эту деятельность. Она приводит к одному: формирует теневую экономику, сокращает поступления в доходную часть госбюджета", – сказал глава следственной комиссии, нардеп Иван Крулько.

В целом, по данным ВСК, в течение 2019-2020 годов недобросовестные компании "скрутили" НДС на общую сумму 49,2 млрд грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группу компаний ОККО заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и нанесении госбюджету миллионных убытков якобы при содействии налоговой инспекции.

В распоряжении журналистов оказались документы, которые подтверждают налоговые "скрутки" Универсальной инвестиционной группы (конечный бенефициар – Виталий Антонов).