Когда стоит покупать квартиру в хрущевке и что делать ее собственникам: озвучен прогноз

В Украине стоимость хрущевок будет снижаться только за исключением того случая, если все квартиры значительно подорожают. Покупать такие квартиры стоит только в том случае, если продавец предлагает скидку в 20-30%. Владельцам такого жилья стоит подумать о покупке недвижимости в новом жилом фонде.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, квартиры в хрущевках значительно дешевле, чем такое же по площади жилье в относительно новом или новом доме. При средней стоимости квадратного метра в Киеве в более $1,5-1.8 тыс. долларов, в хрущевках цена может составить $1 тыс.

Хрущевка – это худший для инвестиций вариант, признает управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. "Выгодно покупать ее только в том случае, если собственник продает жилье со скидкой 20-30%. Тогда на этой квартире можно заработать", – говорит эксперт.

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В противном случае покупатель столкнется с массой трудностей. И главная среди них – это устаревшие коммуникации, которые часто не рассчитаны на большое количество техники на кухне. Как результат – в таких домах регулярно пропадает свет.

Устаревшие трубы часто рвутся, поэтому приходится периодически сидеть еще и без воды и отопления. К тому же в районах, где много хрущевок, проложены старые трубы, добавляет Степенко. Даже новый ремонт в квартире и новые трубы не спасут ситуацию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине во второй половине 2021 года упала активность на рынке недвижимости. В зависимости от сегмента – от 10 до 50%. С одной стороны, покупателей отпугнули неподъемные цены на квадратные метры, с другой же, – угроза военной эскалации со стороны России, новый штамм коронавируса и неожиданный рост курса валют.