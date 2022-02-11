Коболев назвал "катастрофической ошибкой" срыв закупок газа Украиной

Руководство украинской госкомпании "Нафтогаз" совершило "катастрофическую ошибку летом", не закупив вовремя газ, заявил экс-глава правления компании Андрей Коболев. По его словам, теперь неизвестно, как должны приобрести 8 млрд куб. м к следующему отопительному сезону.

"Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа к следующему году? Я даже об этом думать не хочу – страшно. Скорее всего, придется просить у государства", – рассказал бывший председатель правления "Нафтогаза" в интервью для Forbes.

Также он ответил на вопрос о возможном запуске российского скандального газопровода "Северный поток-2". Коболев заявил, что надеется, что "трубу" в 2022-м не запустят в эксплуатацию, но "это геополитическая игра". По его словам, она "практически не зависит от "Нафтогаза" и Украины".

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"Нафтогаз" будет работать в информационном поле, но мы потеряли роль важного игрока в процессе из-за провальной политики в США. Потеря поддержки Белого дома, коммуникации с ними – это привело к тому, что разговоры ведутся практически без Украины. Надеюсь, что из-за агрессивной позиции, которую сейчас занял президент России Владимир Путин, Европа пересмотрит свое отношение к "Северному потоку-2", – говорит Коболев.

Он также указал, что "Северный поток-2" – один из сдерживающих факторов. Он может остановить Путина от очередной военной агрессии против Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, DG Competition (генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии) в начале 2022 года начал рассмотрение жалобы "Нафтогаза" против "Газпрома" и уже дважды обращался в украинскую госкомпанию с уточнениями. "Нафтогаз" обратился в ЕК с жалобой на антиконкурентные действия российского концерна еще 22 декабря.

В изложенном документе говорилось, что доминирующее положение "Газпрома" является ключевой причиной рекордного подорожания газа в еврорегионе.