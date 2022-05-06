Китайские гиганты Lenovo и Xiaomi "тихо" уходят из России: испугались санкций

Китайские компании "тихо" отказались от работы в РФ, чтобы не попасть под санкции США и ЕС. В отличие от западных коллег они не делают заявлений, а просто либо сокращают бизнес, либо закрывают его в РФ.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal. По словам источников, в их число входят гигант Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi Corp. В отличие от многих западных фирм, эти компании избегают публичных заявлений о войне России в Украине или своем бизнесе там, поскольку Пекин выступает против западных санкций.

Гигант потребительских дронов SZ DJI Technology Co. сделал необычный шаг, объявив в прошлом месяце о приостановке своего бизнеса как в России, так и в Украине в ожидании проверки соответствия.

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Китайский экспорт технологической продукции в Россию в марте резко сократился по сравнению с февралем: поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов – почти на две трети, а экспорт телекоммуникационных базовых станций – на 98%, согласно последнему доступному торговому отчету правительства Китая.

"Резкое сокращение экспорта технологий в Россию подчеркивает масштабный характер санкций Запада и их способность проникать вглубь цепочек поставок, чтобы принуждать к поведению компании, базирующиеся вдали, даже когда правительства стран, в которых базируются эти фирмы, выступают против них", – отмечает издание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, исполнительные директора, управленческий и технический персонал компании Shell покинул российский проект по производству СПГ "Сахалин-2". Компания уже списала $1,6 млрд из-за выхода из проекта. Также уже в ближайшем будущем у Shell не останется контрактов на закупку нефти в РФ.