Киевские ТЭЦ отсудили у "Укрэнерго" 76 млн грн долга за балансирующий рынок

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" к государственному "Укрэнерго" о взыскании 76 млн грн задолженности за купленную электрическую энергию с целью урегулирования небалансов.

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на решение суда. Недавно этот же суд удовлетворил требования другого производителя тока – компании ДТЭК – относительно аналогичного долга по балансирующему рынку в размере 1 млрд грн.

Этот долг возник вследствие ненадлежащего исполнения госкомпанией обязательств по договору об участии в балансирующем рынке в части оплаты купленной балансирующей электрической энергии.

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Как отмечалось, долги "Укрэнерго" перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11,5 млрд грн.

Сейчас суд рассматривает второй иск КП "Киевтеплоэнерго" до "Укрэнерго" на 887 млн грн за работу на балансировочном рынке в отопительный сезон.

Ранее стало известно, что генерирующие компании подали судебные иски против "Укрэнерго" с требованием погасить задолженность, которая сложилась перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий обещал погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Однако первые судебные заседания уже прошли практически во всех участников рынка.