В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских заробитчан в течение года. Отметим, что до пандемии COVID-19 такие планы имела каждая десятая компания в стране. Одна из главных причин роста – положительный опыт работы украинцев в Польше.

Об этом сообщает inPoland. Каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.

Отмечается, что это увеличение на 3% по сравнению с прошлым опросом, об этом свидетельствуют данные "Барометра польского рынка труда" – социсследования, которое проводила компания "Personnel Service".

При этом в большей части компаний (49%) говорят, что они нейтрально относятся к работникам из нашей страны, а негативно настроены всего 8% предпринимателей.

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Ранее сообщалось, что в Польше продолжается рост количества вакансий для украинских заробитчан. Заработная плата для рабочих без высшего образования достигает 30 тыс. грн.

Электрик из Украины может зарабатывать в соседнем государстве от 50 до 70 тыс. грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше для украинских заробитчан самые высокие зарплаты предлагают водителям. Зависимо от условий, месячный доход может достигать более 70 тыс. грн.