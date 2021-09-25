Кандидат в канцлеры Германии пообещала заблокировать "Северный поток-2"

Кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель партии "Союз-90/"Зеленые" Анналена Бербок не хочет разрешать поставки газа из России в ФРГ по "Северному потоку-2", если войдет в новое правительство. По словам политика, пропуск газа будет фатальным.

"Я бы не стала его давать", – цитирует Бербок немецкое издание Tagesspiegel. Кандидат в канцлеры объяснила, что Россия использует газ как средство давления на Европу и особенно на Восточную Европу.

По словам Бербок, заверениям российского правительства о том, что страна продолжит прокачивать газ через Украину после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", нельзя верить. "Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Режим Путина хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить ожидающие разрешения на введение "Северного потока-2", – сказала сопредседатель партии

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Как заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф, немецкое правительство может пересмотреть свою позицию касательно российского газопровода "Северный поток-2". Большую опасность для проекта представляет именно партия "Зеленые", которая уже давно выступают против него.

Отметим, в ЕС сейчас обсуждают ситуацию с ростом цен на газ в регионе. Так, в Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.

О газовом кризисе в Европе активно говорят и в США. По словам Амоса Хохштейна, старшего советника Госдепа по энергетической безопасности, подземные хранилища в Европе минимально заполнены, а поставки необъяснимо низкие. Как результат, некоторые государства смогут купить большие объемы газа по повышенным ценам, в то же время другие страны могут остаться без нужных объемов.

Напомним, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. На фоне этого цена на газ в Европе уже превысила $900 за тысячу куб. м.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Германии пообещали остановить газопровод "Северный поток-2" в том случае, если пострадает Украина. По словам премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии и кандидата в канцлеры от партии ХДС/ХСС Армина Лашета, ФРГ нужен этот газовый проект, но Украина не должна пострадать как транзитер.