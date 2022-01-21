Как купить квартиру в новострое и не попасть на мошенников: 10 вопросов
ЛЮДИ! ОПОМНИТЕСЬ!
Не относите вы свои кровно заработанные деньги под пустые обещания "туда, не знаю куда"!
Видите фото?
Вот так выглядит боль и отчаяние доверчивых инвесторов, которые повелись на заманчивую сладкую цену и отнесли свои деньги не понятно куда.
Это простая многоэтажка, которая отапливается дровами и лишена всяких благ цивилизации.
Да, это 21й век и это столица Украины – Киев!
Люди от безвыходности заселились в брошенный недостроенный дом и живут там по законам каменного века.
А всё потому, что в своё время послушали некоторые стандартные фразы некоторых функционеров рынка недвижимости:
- Достроят всё! Не переживай! Еще нет ни одного брошенного дома в стране!
- Да никто никогда не снесёт незаконную стройку! Главное три этажа успеть выгнать!
- А кто сейчас строит с документами? У кого они есть? Порешают!
- А у какого застройщика сейчас нет судов и уголовных дел? Порешают!
- Да ты хоть знаешь, кто за ними стоит???
- Да не бойся, я сама и все мои знакомые там уже скупились, всё отлично!
- Да по-любому заработаешь! Цены и спрос только растут!
ВАЖНО! Для принятия решения о вложении денег в новостройку нужно чётко понимать и проверить:
1. Кто конкретно строит?
2. На чём конкретно строят (Какое целевое и функциональное назначение земли, кто её собственник/владелец)?
3. На основании каких разрешительных документов строят?
4. Оформлены ли градостроительные условия и ограничения?
5. С кем предлагается подписать договор и имеет ли он официальное отношение к стройке?
6. Получены ли технические условия на коммуникации?
7. История компании-застройщика?
8. Открыты ли в данный момент времени суды или уголовные производства по земле, стройке, разрешительным документам или внутрикорпоративным спорам?
9. Были ли суды у этой компании с другими инвесторами?
10. Соответствуют дли положения договора нормам закона и интересам инвестора, защищает ли договор инвестора?
ПОЖАЛУЙСТА! Прежде чем нести деньги в котлован, ответьте себе на все эти 10 вопросов.
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