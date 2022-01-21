ЛЮДИ! ОПОМНИТЕСЬ!

Не относите вы свои кровно заработанные деньги под пустые обещания "туда, не знаю куда"!

Видите фото?

Вот так выглядит боль и отчаяние доверчивых инвесторов, которые повелись на заманчивую сладкую цену и отнесли свои деньги не понятно куда.

Видео дня

Это простая многоэтажка, которая отапливается дровами и лишена всяких благ цивилизации.

Да, это 21й век и это столица Украины – Киев!

Люди от безвыходности заселились в брошенный недостроенный дом и живут там по законам каменного века.

А всё потому, что в своё время послушали некоторые стандартные фразы некоторых функционеров рынка недвижимости:

- Достроят всё! Не переживай! Еще нет ни одного брошенного дома в стране!

- Да никто никогда не снесёт незаконную стройку! Главное три этажа успеть выгнать!

- А кто сейчас строит с документами? У кого они есть? Порешают!

- А у какого застройщика сейчас нет судов и уголовных дел? Порешают!

- Да ты хоть знаешь, кто за ними стоит???

- Да не бойся, я сама и все мои знакомые там уже скупились, всё отлично!

- Да по-любому заработаешь! Цены и спрос только растут!

ВАЖНО! Для принятия решения о вложении денег в новостройку нужно чётко понимать и проверить:

1. Кто конкретно строит?

2. На чём конкретно строят (Какое целевое и функциональное назначение земли, кто её собственник/владелец)?

3. На основании каких разрешительных документов строят?

4. Оформлены ли градостроительные условия и ограничения?

5. С кем предлагается подписать договор и имеет ли он официальное отношение к стройке?

6. Получены ли технические условия на коммуникации?

7. История компании-застройщика?

8. Открыты ли в данный момент времени суды или уголовные производства по земле, стройке, разрешительным документам или внутрикорпоративным спорам?

9. Были ли суды у этой компании с другими инвесторами?

10. Соответствуют дли положения договора нормам закона и интересам инвестора, защищает ли договор инвестора?

ПОЖАЛУЙСТА! Прежде чем нести деньги в котлован, ответьте себе на все эти 10 вопросов.