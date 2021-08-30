Как изменятся цены на квартиры в Украине осенью: озвучен прогноз

Грядущей осенью в Украине на рынке жилья не ожидается значительных изменений. При этом вероятен незначительный рост спроса на рынке аренды на 5-10%.

Об этом рассказал эксперт по недвижимости Михаил Артюхов, сообщает издание "Комментарии". "Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей. Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса на рынке аренды на 5-10%", – заявил специалист.

Он также отметил, что порядка 1000-1500 продаж и 400-500 аренд в Киеве ежегодно не внушают оптимизма застройщикам и инвесторам. "Одновременно других альтернатив для инвестиционного капитала не много. Поэтому рынок спит и вряд ли активность изменится до первого полугодия 2022 года. Поэтому сейчас хорошее время инвестировать", – подытожил Артюхов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за первые 7 месяцев 2021-го цены на квартиры в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе выросли примерно на 6,4-9%. При этом уже грядущей осенью стоимость может увеличиться еще больше.

Многое будет зависеть от экономической ситуации в стране, которая имеет большое влияние на спрос. В осенний период стоимость квартир на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в крупнейших городах страны может вырасти еще на 2-3%.