Кабмин планирует повысить цены на бензин: сколько заплатим за литр

Кабинет министров планирует поднять предельную цену бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л. Решение вынесено в повестку дня заседания правительства.

О этом сообщает "Интерфакс". "Планируется принять изменения к постановлению №1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и противоэпидемических мероприятиях, которое постановлением от 14 мая 2021 года было дополнено пунктом 41/4, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр", – говорится в сообщении.

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Средняя стоимость ДТ и бензина определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты в размере $27/тонна.

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало информацию о новых расчетах стоимости бензина и дизтоплива. Цены представлены на первую декаду июня.

"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 грн, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 грн", – говорится в сообщении.

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