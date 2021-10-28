Бизнесу в Украине грозят огромные штрафы: Кабмин одобрил новые правила проверок

В правительстве предлагают изменить подход к налоговому контролю и внедрить в Украине электронные проверки. С этой целью всех предпринимателей обяжут ежегодно подавать в налоговые органы обязательную отчетность в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в четко установленные сроки. В случае нарушения бизнес накажут огромными штрафами – если бы новые правила уже действовали, размер наказания достигал бы 600 тыс. грн.

Об этом идет речь в проекте Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по внедрению электронных проверок (е-аудита), который был одобрен на заседании Кабинета министров в четверг, 28 октября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Инициатором законопроекта выступило Министерство финансов. В ведомстве ожидают, что его принятие улучшит качество и результативность налогового контроля, усовершенствует риск-ориентированные подходы на допроверочном и проверочном этапах, а также уменьшит личные контакты между налогоплательщиком и контролирующим органом.

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Основные новации, предусмотренные проектом, сводятся к следующему:

вводится обязанность налогоплательщиков подавать в органы ГНС достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также изменения в финансово-хозяйственном состоянии за отчетный (налоговый) год.

Такие данные должны быть экспортированы из исходной системы учета и подаваться в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней после завершения налогового года.

Такая обязанность возникает у крупных налогоплательщиков с 01.01.2025 года, а у остальных плательщиков, определенных ст. 180 Налогового кодекса – с 01.01.2027 года.

предусмотрена ответственность субъектов хозяйствования за нарушение порядка и сроков подачи аудиторского файла SAF-T.

В частности, за неподачу либо подачу с нарушением 60-дневного срока, а также за подачу неполного отчета, с недостоверными данными или ошибками, налогоплательщиков накажут штрафами в таких размерах:

100 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года – для крупных налогоплательщиков (по состоянию на октябрь-2021 это 600 тыс. грн); 10 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года – для остальных налогоплательщиков, определенных ст. 180 Налогового кодекса, кроме самозанятых лиц (по состоянию на октябрь-2021 – 60 тыс. грн).

Помимо этого, с целью внедрения электронных проверок, в Минфине предложили внести изменения в Закон о бухучете, согласно которым предприятия обязываются вести регистры бухгалтерского учета в электронной форме (параллельно с бумажной) с соблюдением законодательства об электронных документах и электронных доверительных услугах. Соответствующий законопроект тоже одобрен правительством на заседании 28 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые начнут проверять работодателей, которые получили разрешение на использование труда иностранцев и лиц без гражданства. Особое внимание будет уделяться размеру зарплат иностранных работников и насколько ее уровень соответствует законодательно установленному. Проверят также и отчисления ЕСВ.