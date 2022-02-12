Кабмин лишил некоторых аграриев господдержки: кому и за что "не светят" бюджетные деньги
Отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители, которые попадут в санкционный список юридических и физических лиц по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), будут лишены финансовой поддержки. Для таких аграриев Кабмин установил запрет на выделение денег из госбюджета по разным государственным программам.
Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 9 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.
Документ разработали в Министерстве аграрной политики и продовольства. Согласно пояснительной записке к документу, им вносятся изменения в 11 актов правительства, которыми утверждены порядки использования бюджетных денег, выделенных на реализацию разного рода программ поддержки фермерских хозяйств в Украине.
В частности предусматривается, что финансовую помощь не смогут получить аграрии, включенные в санкционный список по решению СНБО и введены в действие Указом президента согласно закону "О санкциях". Запрет касается государственных программ, которые предусматривают:
поддержку и развитие фермерских хозяйств;
развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства;
поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов;
частичную компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники и оборудования отечественного происхождения;
поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;
возмещение потерь от повреждения посевов сельхозкультур вследствие чрезвычайных ситуаций;
поддержку сельхозтоваропроизводителей путем выделения субсидий в расчете на единицу обрабатываемых угодий;
поддержку производителей картофеля;
поддержку производителей, использующих мелиорированные земли;
поддержку страхования сельхозпродукции.
Суммарно по всем вышеуказанным программам в госбюджете на 2022 год предусмотрено 4,6 млрд грн, хотя ранее в Министерстве экономики прогнозировали для этих целей сумму почти в 2 раза выше – около 8,5 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин обязал частные компании продавать до 20% газа по льготной цене агрохолдингам и производителям хлебопродуктов, молочной продукции и пр. Однако такое правительственное решение о регулируемых ценах на газ для некоторых аграрных компаний приведет исключительно к злоупотреблениям и махинациям, заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.