Правила индексации зарплат в Украине изменили: кого коснется

В Украине одновременно и расширили, и сократили перечень лиц, доходы которых подлежат индексации. Теперь перерасчет будет проводиться работникам и гиг-специалистам, которые получают зарплату от резидентов Дія.City, а вот должностных лиц таможенных органов исключили из указанного перечня.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 3 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Документ разработали в Министерстве социальной политики по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля. Суть поручения – обеспечить покупательную способность доходов, получаемых персоналом IT-сферы согласно Закону "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

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В частности, изменениями к порядку №1078 предусмотрено:

определить механизм индексации доходов, получаемых работниками и гиг-специалистами от резидентов Дія.City. Установлено, что размер вознаграждения, компенсаций и других выплат таких работников подлежит обязательному периодическому пересмотру с учетом поддержания покупательной способности таких выплат;

из перечня лиц, доходы которых подлежат индексации, исключить должностных лиц таможенных органов . В Минсоце это объясняют "уточнением редакций отдельных пунктов порядка";

установить, что в случае, если лицо работает неполный рабочий день, то сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени (количества общих часов за месяц), а выплачивается пропорционально отработанным часам.

Напомним, в июле этого года Верховной Радой был принят закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". Главной новацией документа является внедрение специального для сферы IT режима работы под названием "Дія.City".

Основным преимуществом, которое будет действовать для участников режима "Дия City", является снижение налоговой нагрузки. Так вместо сегодняшних 41,5% налогов, которые платят компании со штатными работниками, предполагается такой размер сборов:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — 5%;

ЕСВ (единый социальный взнос) — минимальный, что на сегодня составляет 1320 грн/мес;

военный сбор — 1,5%;

можно будет выбрать между двумя налогами: или налог на прибыль предприятий в размере 18%, или налог на вывод капитала в размере 9%.

Участие в режиме Дія.City является добровольным и доступно лишь для специалистов в области разработки программного обеспечения и компьютерных игр и для смежных сфер, таких как кибербезопасность, робототехника и др. Эти компании обязательно должны быть украинскими.

Срок, на который данным законом предусмотрено введение режима Дія.City, — 25 лет. Заработная плата, которая предполагается для сотрудников в рамках соответствующего режима, — 1200 евро в гривневом эквиваленте по актуальному курсу валюты (по состоянию на 3 ноября это около 36,5 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают отменить обязательную индексацию (повышение) зарплат вместе с ростом прожиточного минимума. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом, который разработало Минэкономики.

Авторы документа объясняют такое решение тем, что механизм индексации зарплат в Украине устарел. Он был введен в условиях сложного социально-экономического положения страны при гиперинфляционных процессах и значительного обесценивания денежных доходов населения, которое не могло быть компенсировано другими механизмами госрегулирования.