Из-за "налога на Google" популярный сервис повысил цены для украинцев

Популярный сервис eBay, предоставляющий услуги в в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов, предупредил украинских пользователей о повышении стоимости своих услуг на 20%. Это связано с тем, что в январе 2022 года вступает в силу т.н. "закон о налоге на Google".

В то же время, в компании подчеркивают, что это изменение никак не отразится на товарных объявлениях. Кроме того, там уверяют, что пользователям площадки не придется ничего менять, сообщает AIN.UA.

"eBay разослал украинским пользователям письмо-предупреждение о том, что должен добавить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) к своим услугам. Ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи", – говорится в сообщении.

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Ранее о повышении стоимости пользования своими сервисами в Украине объявил Google. Его решение также связано с "законом о налоге на Google".

Сообщение о подорожании Google разослал своим украинским пользователям в соответствующем письме, сообщил AIN.UA. Согласно ему, компания начинает взимать дополнительно те же 20% НДС от своих сервисов.

При этом там подчеркивают: это повышение касается услуг, предоставляемых только физлицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами условия остаются прежними.

В конце июня Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине. Среди них:

Google;

Facebook;

Viber и др.

Целью этого налога является увеличение доходов в государственный бюджет от НДС. Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, должны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис.

Впрочем, делать это они обязаны только при условии превышения общей суммы от осуществления соответствующих операций установленного порога. Им является 1 млн грн в год.

Тем не менее, обязательная уплата НДС не является всеобъемлющей. Согласно закону, от нее освобождаются:

операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет – если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем;

операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в магазине Google Play было обнаружены вредоносные приложения. Они способны красть банковские данные у пользователей Android. Это приложения для работы с криптовалютой, а также сканеры QR-кодов и фитнесс-трекеры.