Из путинской России сбежали уже более 330 крупных компаний и брендов
С начала войны, которую Россия развязала в Украине, уже более 330 компаний объявили об ухоже или приостановке работы в РФ. На днях в список вошли McDonald's, Coca-Cola и Starbucks, которые ранее отказывались покинуть страну. Компании, которые остаются в стране, сталкиваются с огромными репутационными потерями.
Подсчет компаний ведет профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд и его исследовательская группа. Как отмечал Washington Post, таблица Зонненфельда уже превратилась в своего рода перечень "плохих или хороших", а руководители компаний изо всех сил стараются не попасть в список тех, кто остается работать в РФ.
Среди последних ушедших с российского рынка – такие компании:
производитель компьютерной техники Epson (остановка поставок);
производитель стройтехники Caterpillar (приостановка работы предприятий);
сеть отелей Hilton и Hyatt (не будут открывать новые отели);
Nintendo (приостанавливает поставки игровых приставок и ПО);
горнодобывающая компания Rio Tinto (выход с рынка);
производитель с/х техники Deere (остановка поставок);
Google (ограничение работы Google Play);
площадка для маркетологов-фрилансеров Fiverr (остановка работы);
провайдер спутниковой связи GlobalStar (выход с рынка);
Hugo Boss (остановка продаж);
Crocs (остановка онлайн-продаж);
коворкинги WeWork (закрывают локации);
Mitsubishi (прекращает поставки);
Mars (Mars, Snickers, M&M's, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) (приостановка рекламы и инвестиций);
японская косметика Shiseido (приостановка поставок и инвестиций);
студия Rovio (франшиза Angry Birds) (снятие игр с продажи);
бренд одежды Uniqlo (остановка деятельности);
химкорпорация 3M Co. (приостановка всех бизнес-операций)
бразильский телекоммуникационный холдинг Globо (прекращение сотрудничества и продажи сериалов);
ювелирная компания Pandora (приостнановка работы);
IELTS (больше не проводит экзамены).
"С учетом того, что российские СМИ вторят путинскому описанию войны как "специальной военной операции", уход корпораций дает осязаемый сигнал о том, что нападение – это "не просто небольшая военная операция", – объяснял важность таких шагов сам Зонненфельд.
Он также напоминал: несмотря на цену отказа от крупных инвестиций и потери бизнеса, существует сильный репутационный стимул для ухода с российского рынка. В частности, компании, которые остаются в РФ, сталкиваются с волной общественного негодования в США.
И это осуждение гораздо сильнее, чем то, с которым бренды сталкиваются, например, из-за плохого воздействия на экологию. "Опрос Morning Consult показывает, что более 75% американцев требуют, чтобы корпорации разорвали деловые связи с Россией после ее вторжения в Украину", – подчеркнул Зонненфельд.
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