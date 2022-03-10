Из путинской России сбежали уже более 330 крупных компаний и брендов

С начала войны, которую Россия развязала в Украине, уже более 330 компаний объявили об ухоже или приостановке работы в РФ. На днях в список вошли McDonald's, Coca-Cola и Starbucks, которые ранее отказывались покинуть страну. Компании, которые остаются в стране, сталкиваются с огромными репутационными потерями.

Подсчет компаний ведет профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд и его исследовательская группа. Как отмечал Washington Post, таблица Зонненфельда уже превратилась в своего рода перечень "плохих или хороших", а руководители компаний изо всех сил стараются не попасть в список тех, кто остается работать в РФ.

Среди последних ушедших с российского рынка – такие компании:

производитель компьютерной техники Epson (остановка поставок);

Видео дня

производитель стройтехники Caterpillar (приостановка работы предприятий);

сеть отелей Hilton и Hyatt (не будут открывать новые отели);

Nintendo (приостанавливает поставки игровых приставок и ПО);

горнодобывающая компания Rio Tinto (выход с рынка);

производитель с/х техники Deere (остановка поставок);

Google (ограничение работы Google Play);

площадка для маркетологов-фрилансеров Fiverr (остановка работы);

провайдер спутниковой связи GlobalStar (выход с рынка);

Hugo Boss (остановка продаж);

Crocs (остановка онлайн-продаж);

коворкинги WeWork (закрывают локации);

Mitsubishi (прекращает поставки);

Mars (Mars, Snickers, M&M's, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Pedigree, Whiskas) и Mondelez International (Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) (приостановка рекламы и инвестиций);

японская косметика Shiseido (приостановка поставок и инвестиций);

студия Rovio (франшиза Angry Birds) (снятие игр с продажи);

бренд одежды Uniqlo (остановка деятельности);

химкорпорация 3M Co. (приостановка всех бизнес-операций)

бразильский телекоммуникационный холдинг Globо (прекращение сотрудничества и продажи сериалов);

ювелирная компания Pandora (приостнановка работы);

IELTS (больше не проводит экзамены).

"С учетом того, что российские СМИ вторят путинскому описанию войны как "специальной военной операции", уход корпораций дает осязаемый сигнал о том, что нападение – это "не просто небольшая военная операция", – объяснял важность таких шагов сам Зонненфельд.

Он также напоминал: несмотря на цену отказа от крупных инвестиций и потери бизнеса, существует сильный репутационный стимул для ухода с российского рынка. В частности, компании, которые остаются в РФ, сталкиваются с волной общественного негодования в США.

И это осуждение гораздо сильнее, чем то, с которым бренды сталкиваются, например, из-за плохого воздействия на экологию. "Опрос Morning Consult показывает, что более 75% американцев требуют, чтобы корпорации разорвали деловые связи с Россией после ее вторжения в Украину", – подчеркнул Зонненфельд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!